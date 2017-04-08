Мутко сообщил об устранении коррупционной схемы, намечавшейся в работе комитетов РФС

По словам главы РФС Виталия Мутко, комитеты футбольного союза могли организовать коррупционную схему, которую, как заявил президент организации, удалось предотвратить в зародыше.

«Мы внесли изменения в регламент по решению споров. Палата по разрешению споров теперь будет заниматься только трудовыми отношениями и спорами между клубами и игроками, а комитет по статусу не будет апелляционным органом в этих вопросах, а будет заниматься присвоением статуса игроков по национальной принадлежности и следить за их статусом. Видели тенденции, что вопрос в двух палатах разрешается разными способами. Намечалась коррупционная схема, которую мы устранили в зародыше», – сказал Мутко.