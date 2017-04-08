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    Мутко сообщил об устранении коррупционной схемы, намечавшейся в работе комитетов РФС

    По словам главы РФС Виталия Мутко, комитеты футбольного союза могли организовать коррупционную схему, которую, как заявил президент организации, удалось предотвратить в зародыше.

    «Мы внесли изменения в регламент по решению споров. Палата по разрешению споров теперь будет заниматься только трудовыми отношениями и спорами между клубами и игроками, а комитет по статусу не будет апелляционным органом в этих вопросах, а будет заниматься присвоением статуса игроков по национальной принадлежности и следить за их статусом. Видели тенденции, что вопрос в двух палатах разрешается разными способами. Намечалась коррупционная схема, которую мы устранили в зародыше», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2017 12:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +231

      yanedo 8 апреля 2017, 16:21

      ХА ХА ХА ААААА ну и мудазвон

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 8 апреля 2017, 14:48

      Мутко сообщил об устранении коррупционной схемы в руководимой им организации. Ха-ха-ха! Что-то не срослось у мутка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 8 апреля 2017, 14:47

      ты сам и есть главный жулик

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 8 апреля 2017, 14:08

      Убрал конкурирующую схему))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 апреля 2017, 13:10

      Все равно свои откаты он получать продолжит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 8 апреля 2017, 13:08

      Купил верёвку и мыло ???

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 апреля 2017, 13:06

      Мутко уничтожил сам себя, забавно.

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