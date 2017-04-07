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    Деньги от продажи билетов матча «Зенит» – «Анжи» будут направлены в фонд помощи пострадавшим в теракте

    Деньги, полученные от продажи билетов на матч 22-го тура чемпионата России «Зенит»«Анжи», поступят в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в петербургском метрополитене. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

    Кроме того, в официальные магазины «Зенита» на Невском проспекте и на «Петровском» поступила ограниченная партия толстовок с хэштегом #НасНеСломить. Все вырученные средства от их реализации также будут направлены на оказание помощи родным и близким жертв теракта.

    Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Анжи» пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.04.2017 18:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 7 апреля 2017, 19:26

      Правильно +

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