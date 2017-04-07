Деньги от продажи билетов матча «Зенит» – «Анжи» будут направлены в фонд помощи пострадавшим в теракте

Деньги, полученные от продажи билетов на матч 22-го тура чемпионата России «Зенит» – «Анжи», поступят в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в петербургском метрополитене. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Кроме того, в официальные магазины «Зенита» на Невском проспекте и на «Петровском» поступила ограниченная партия толстовок с хэштегом #НасНеСломить. Все вырученные средства от их реализации также будут направлены на оказание помощи родным и близким жертв теракта.

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Анжи» пройдет 8 апреля в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.