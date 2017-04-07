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  • Женская сборная России уступила США в товарищеском матче с крупным счетом

Женская сборная России уступила США в товарищеском матче с крупным счетом

7 апреля 2017, 07:41
5

В американском городе Фриско, штат Техас, состоялся товарищеский матч, в котором сборная США с крупным счетом переиграла команду России. На 9 апреля запланирован еще один матч между этими командами. Он пройдет в Хьюстоне.

США – Россия – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Данн, 11; 2:0 – Лонг, 17; 3:0 – Данн, 39; 4:0 – Лонг, 70.

Источник: Бомбардир.ру
США Россия
Комментарии (5)
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Munez89
1491541979
Не удивительно, одна из самых сильных сборных мира США, 4-0 конечно многовато, но ничего криминального)
Смотрел видюшки, как в штатах девчонки тренируются в колледжах и школах, так это вообще космос.
У нас в стране знаю только футбольную школу Чертаново, которая готовит не плохих игроков для женского футбола.
Стало интересно, погуглил..либо я не то нашёл, либо состоит чемпионат России в женском футболе всего из 6 клубов, 15 игр в чемпионате играются в 3 круга.Россиянка и Пермская Звезда лидеры чемпионата страны. 6 !!!!! Всего 6 клубов)) Как нам штаты обыгрывать?)) У меня 2 дочки, старшая на гимнастику ходит, младшую думал отдам, попробовать в женский футбол. В итоге получил пи..ы, от жены, тоже как и старшая пойдёт на гимнастику))) Мы так не станем чемпионами мира!! Сегодня же приведу аргумент жене о 6 клубах))
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lexa52rusnnVOLGA
1491542051
А у нас женская сборная есть? или это основную команду туда перенесли?
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