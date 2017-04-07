Женская сборная России уступила США в товарищеском матче с крупным счетом

В американском городе Фриско, штат Техас, состоялся товарищеский матч, в котором сборная США с крупным счетом переиграла команду России. На 9 апреля запланирован еще один матч между этими командами. Он пройдет в Хьюстоне.

США – Россия – 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Данн, 11; 2:0 – Лонг, 17; 3:0 – Данн, 39; 4:0 – Лонг, 70.