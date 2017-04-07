Женская сборная России уступила США в товарищеском матче с крупным счетом

В американском городе Фриско, штат Техас, состоялся товарищеский матч, в котором сборная США с крупным счетом переиграла команду России. На 9 апреля запланирован еще один матч между этими командами. Он пройдет в Хьюстоне.
США – Россия – 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Данн, 11; 2:0 – Лонг, 17; 3:0 – Данн, 39; 4:0 – Лонг, 70.
Источник: Бомбардир.ру
Смотрел видюшки, как в штатах девчонки тренируются в колледжах и школах, так это вообще космос.
У нас в стране знаю только футбольную школу Чертаново, которая готовит не плохих игроков для женского футбола.
Стало интересно, погуглил..либо я не то нашёл, либо состоит чемпионат России в женском футболе всего из 6 клубов, 15 игр в чемпионате играются в 3 круга.Россиянка и Пермская Звезда лидеры чемпионата страны. 6 !!!!! Всего 6 клубов)) Как нам штаты обыгрывать?)) У меня 2 дочки, старшая на гимнастику ходит, младшую думал отдам, попробовать в женский футбол. В итоге получил пи..ы, от жены, тоже как и старшая пойдёт на гимнастику))) Мы так не станем чемпионами мира!! Сегодня же приведу аргумент жене о 6 клубах))