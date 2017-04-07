Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Воспитанник «Зенита»: «На Западе думают, что если скажешь, что тебе не нравится Путин, то тебя застрелят или посадят»

Воспитанник «Зенита»: «На Западе думают, что если скажешь, что тебе не нравится Путин, то тебя застрелят или посадят»

7 апреля 2017, 01:18
7

Воспитанник «Зенита» и бывший защитник молодежной сборной России Басель Абдулфаттах рассказал о своем выступлении за сирийский клуб «Аль-Джайш». Напомним, ранее Абдулфаттах, имеющий российское гражданство, хотел выступать за сборную Сирии, но не смог получить разрешение.

– Чем сириец отличается от русского?

– Нации чем-то похожи. У русских есть знаменитое «авось», а в Сирии всегда говорят «букра», что означает «завтра». Придет сантехник, что-то не успеет сделать. Спросишь: «Когда доделаешь?». «Букра», – стандартный ответ. Но это совершенно не значит, что он придет именно завтра. Сказал и забыл. Отмечу, что сирийцы более позитивные, открытые, улыбаются больше, чем у нас в стране.

– Как люди относятся к вооруженному конфликту в Сирии? Сталкивались ли с оппозиционерами?

– Конечно, они играли даже у меня в команде. Это все раздуто. Там нет никакой диктатуры, как кто-то думает. Это на Западе думают, что если ты скажешь, что тебе не нравится Путин, то тебя застрелят или посадят. Так же и там. Но большинству сирийцев все-таки Асад по душе. Асад – образованный президент, учился в Англии. При нем в стране стали заметны улучшения во всех сферах.

– Был хоть один момент, когда становилось по-настоящему страшно?

– Один раз на тренировке я действительно испугался. Мы бежали по кругу, разминались. Обычно где-то в горах всегда стреляли, далеко от города. И тут раз – автоматная очередь, и пули скачут по полю. Ребята поопытнее сразу легли, другие побежали в раздевалку. Тренеры не поверили, хотели, чтобы мы продолжили тренировку, но после такого никто на поле уже не вышел, конечно.

Источник: «Спорт день за днем»
Весь мир Абдулфаттах Басель
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kykyi
1491537864
Лгун и лизоблюд, этот Басель. Где нет диктатуры-там не цепляются за власть десятилетиями. Где нет диктатуры-там нет гражданских войн. За слова "Россия без Путина", у нас сажают и даже убивают, как и в Сирии.
Ответить
Aleksandr_1986_Spb_
1491538281
Не убьют, только посадят на пару суток
Ответить
FanatSerj
1491550518
Басель Абдулфаттах - сразу видно свой пацан с Алтуфьево ))
Ответить
Главные новости
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
1
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
1
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
3
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
Все новости
Все новости
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
2
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
2
«ПСЖ» договорился о покупке вингера за 55 миллионов
08:43
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
08:23
1
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
3
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
2
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
8
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
Вчера, 23:40
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
Вчера, 22:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+