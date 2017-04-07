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    Воспитанник «Зенита»: «На Западе думают, что если скажешь, что тебе не нравится Путин, то тебя застрелят или посадят»

    Воспитанник «Зенита» и бывший защитник молодежной сборной России Басель Абдулфаттах рассказал о своем выступлении за сирийский клуб «Аль-Джайш». Напомним, ранее Абдулфаттах, имеющий российское гражданство, хотел выступать за сборную Сирии, но не смог получить разрешение.

    – Чем сириец отличается от русского?

    – Нации чем-то похожи. У русских есть знаменитое «авось», а в Сирии всегда говорят «букра», что означает «завтра». Придет сантехник, что-то не успеет сделать. Спросишь: «Когда доделаешь?». «Букра», – стандартный ответ. Но это совершенно не значит, что он придет именно завтра. Сказал и забыл. Отмечу, что сирийцы более позитивные, открытые, улыбаются больше, чем у нас в стране.

    – Как люди относятся к вооруженному конфликту в Сирии? Сталкивались ли с оппозиционерами?

    – Конечно, они играли даже у меня в команде. Это все раздуто. Там нет никакой диктатуры, как кто-то думает. Это на Западе думают, что если ты скажешь, что тебе не нравится Путин, то тебя застрелят или посадят. Так же и там. Но большинству сирийцев все-таки Асад по душе. Асад – образованный президент, учился в Англии. При нем в стране стали заметны улучшения во всех сферах.

    – Был хоть один момент, когда становилось по-настоящему страшно?

    – Один раз на тренировке я действительно испугался. Мы бежали по кругу, разминались. Обычно где-то в горах всегда стреляли, далеко от города. И тут раз – автоматная очередь, и пули скачут по полю. Ребята поопытнее сразу легли, другие побежали в раздевалку. Тренеры не поверили, хотели, чтобы мы продолжили тренировку, но после такого никто на поле уже не вышел, конечно.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    07.04.2017 01:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 апреля 2017, 10:35

      Басель Абдулфаттах - сразу видно свой пацан с Алтуфьево ))

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 7 апреля 2017, 07:11

      Не убьют, только посадят на пару суток

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 апреля 2017, 07:04

      Лгун и лизоблюд, этот Басель.
      Где нет диктатуры-там не цепляются за власть десятилетиями.
      Где нет диктатуры-там нет гражданских войн.
      За слова "Россия без Путина", у нас сажают и даже убивают, как и в Сирии.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > kykyi 7 апреля 2017, 10:39

      да вот хоть бы так и было, а то за долбали всякие индивиды, на футбольных сайтах ныть про политику и про жизнь.
      Можно ныть про это на каких то профильных сайтах?

      А ну, да, ну да, у нас же свобода слова, где хочу там и пишу.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > FanatSerj 7 апреля 2017, 11:00

      1 На счет политики начал ныть "воспитанник Зенита" и земляк Асада.
      2 На счет "хоть бы и так", советаю, Вам "господин суслик", изучить немного историю. Когда начинают сажать и мочить, то сажают и мочат всех подряд, включая согласных и не согласных. Почитайте, сколько коммунистов, чекистов и сторонников "Великого Вождя" сгинуло в ГУЛАГе, так что не обольщайтесь, Вы следующий на очереди, в норке не отсидитесь.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > kykyi 7 апреля 2017, 12:05

      очередное бла, бла, бла не по теме и фантазии "Если бы, да кабы, да во рту росли грибы, тогда бы был не рот, а огород".

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > FanatSerj 7 апреля 2017, 12:48

      Почему если бы, да кабы? Это факт, желаешь повторить? Удачи желать не буду.

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