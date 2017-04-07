Воспитанник «Зенита»: «На Западе думают, что если скажешь, что тебе не нравится Путин, то тебя застрелят или посадят»

Воспитанник «Зенита» и бывший защитник молодежной сборной России Басель Абдулфаттах рассказал о своем выступлении за сирийский клуб «Аль-Джайш». Напомним, ранее Абдулфаттах, имеющий российское гражданство, хотел выступать за сборную Сирии, но не смог получить разрешение.

– Чем сириец отличается от русского?

– Нации чем-то похожи. У русских есть знаменитое «авось», а в Сирии всегда говорят «букра», что означает «завтра». Придет сантехник, что-то не успеет сделать. Спросишь: «Когда доделаешь?». «Букра», – стандартный ответ. Но это совершенно не значит, что он придет именно завтра. Сказал и забыл. Отмечу, что сирийцы более позитивные, открытые, улыбаются больше, чем у нас в стране.

– Как люди относятся к вооруженному конфликту в Сирии? Сталкивались ли с оппозиционерами?

– Конечно, они играли даже у меня в команде. Это все раздуто. Там нет никакой диктатуры, как кто-то думает. Это на Западе думают, что если ты скажешь, что тебе не нравится Путин, то тебя застрелят или посадят. Так же и там. Но большинству сирийцев все-таки Асад по душе. Асад – образованный президент, учился в Англии. При нем в стране стали заметны улучшения во всех сферах.

– Был хоть один момент, когда становилось по-настоящему страшно?

– Один раз на тренировке я действительно испугался. Мы бежали по кругу, разминались. Обычно где-то в горах всегда стреляли, далеко от города. И тут раз – автоматная очередь, и пули скачут по полю. Ребята поопытнее сразу легли, другие побежали в раздевалку. Тренеры не поверили, хотели, чтобы мы продолжили тренировку, но после такого никто на поле уже не вышел, конечно.