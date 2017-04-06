Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Не против, если на «Спартак» – «Зенит» назначат иностранного судью»

Мостовой: «Не против, если на «Спартак» – «Зенит» назначат иностранного судью»

6 апреля 2017, 13:43
14

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выступил за приглашение иностранного арбитра на матч 23-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Напомним, ранее сообщалось, что встречу будет обслуживать Александр Егоров или Виталий Мешков.

«Тут палка о двух концах. С одной стороны, решения наших судей иногда заставляют хвататься за голову и думать о предвзятости. С другой стороны, если приглашаешь иностранца, то обижаешь работу наших арбитров. На матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов назначают арбитров из всех стран мира – это нормальная практика. Я не против, если на «Спартак» — «Зенит» назначат иностранного судью», — сказал Мостовой.

Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Александр
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1491476029
Спасибо, Александр. Нам очень важно Ваше мнение
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1491476633
Интересно кого они из иностранных рефери пригласят и кто согласиться судить чемпионат России? Им нужно платить хорошие деньги и в валюте. Хотя в принципе для "Газпрома" сотня, другая футов стерленгов, копейки. Народное достояние позволяет! Только вот Клатенбург не примет предложение, Мартин Аткинсон, тоже. У них и так работы полно в более престижных чемпионатах и кубках. Если только отошедшего от дел Ховарда Уэба пригласят. Я думаю, что он не откажется к прибавки к пенсии.
Ответить
Мары
1491482444
Ну внутренний градус иностранный судья снимет и это пока на данный момент самое важное.Хотя мне лично пох какой будет судья.Название, цвет кожи, вероисповедание мне не интересны.Мне интересно, чтоб человек отсудил по человечески, забрал бабки и уехал.А то у нас только забирать бабки научились, а делать дело либо забывают либо просто не умеют.
Ответить
ZENIT-59
1491482487
Предложение хорошее.Но захотят ли зарубежные рефери судить наш чемпионат, а если и захотели бы, то думаю рфс будет против!
Ответить
Garrincha58
1491483752
они бы и рады пригласить но сами в долгах как в шелках
Ответить
spartakuz
1491492146
Пригласите Равшана Ирматова.
Ответить
a_who
1491492375
Конечно иностранного ! иначе опять ужас "петровского" !!!
Ответить
Smekaev
1491496899
Как будь-то иностранца нельзя простимулировать. Что за иллюзии о неподкупности иностранных арбитров?!
Ответить
Бриг
1491499724
Спасибо, что не против. А то бы ни за что не назначили.
Ответить
Опорник84
1491545410
А какая разница, там тоже ошибаются и еще не известно в чью сторону будет судить иностранец!
Ответить
Главные новости
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
1
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
1
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
3
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
9
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
8
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
2
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
2
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
9
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
8
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
5
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
4
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+