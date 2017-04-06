Мостовой: «Не против, если на «Спартак» – «Зенит» назначат иностранного судью»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выступил за приглашение иностранного арбитра на матч 23-го тура чемпионата России с «Зенитом».

Напомним, ранее сообщалось, что встречу будет обслуживать Александр Егоров или Виталий Мешков.

«Тут палка о двух концах. С одной стороны, решения наших судей иногда заставляют хвататься за голову и думать о предвзятости. С другой стороны, если приглашаешь иностранца, то обижаешь работу наших арбитров. На матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов назначают арбитров из всех стран мира – это нормальная практика. Я не против, если на «Спартак» — «Зенит» назначат иностранного судью», — сказал Мостовой.

Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена».