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    Мостовой: «Не против, если на «Спартак» – «Зенит» назначат иностранного судью»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой выступил за приглашение иностранного арбитра на матч 23-го тура чемпионата России с «Зенитом».

    Напомним, ранее сообщалось, что встречу будет обслуживать Александр Егоров или Виталий Мешков.

    «Тут палка о двух концах. С одной стороны, решения наших судей иногда заставляют хвататься за голову и думать о предвзятости. С другой стороны, если приглашаешь иностранца, то обижаешь работу наших арбитров. На матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов назначают арбитров из всех стран мира – это нормальная практика. Я не против, если на «Спартак» — «Зенит» назначат иностранного судью», — сказал Мостовой.

    Напомним, что матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена».

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.04.2017 13:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 апреля 2017, 09:10

      А какая разница, там тоже ошибаются и еще не известно в чью сторону будет судить иностранец!

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 апреля 2017, 20:28

      Спасибо, что не против. А то бы ни за что не назначили.

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 6 апреля 2017, 19:41

      Как будь-то иностранца нельзя простимулировать. Что за иллюзии о неподкупности иностранных арбитров?!

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 6 апреля 2017, 18:26

      Конечно иностранного ! иначе опять ужас "петровского" !!!

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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 6 апреля 2017, 18:22

      Пригласите Равшана Ирматова.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2017, 16:02

      они бы и рады пригласить но сами в долгах как в шелках

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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 6 апреля 2017, 15:41

      Предложение хорошее.Но захотят ли зарубежные рефери судить наш чемпионат, а если и захотели бы, то думаю рфс будет против!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 апреля 2017, 15:40

      Ну внутренний градус иностранный судья снимет и это пока на данный момент самое важное.Хотя мне лично пох какой будет судья.Название, цвет кожи, вероисповедание мне не интересны.Мне интересно, чтоб человек отсудил по человечески, забрал бабки и уехал.А то у нас только забирать бабки научились, а делать дело либо забывают либо просто не умеют.

      -3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 6 апреля 2017, 15:10

      Бросьте хернёй страдать,
      Какой футбол - такие и судьи.
      Это ж какие бабки придётся отдать,
      А депутаты говорят - плохо живётся людям.

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 6 апреля 2017, 14:37

      Дожились

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