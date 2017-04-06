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    Примера. «Реал» в отсутствии Роналду обыграл «Леганес»

    «Реал» добился гостевой победы над «Леганесом» со счетом 2:4 в матче 30-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев отличились Габриэл и Лусиано, у мадридцев забили Хамес Родригес и трижды Альваро Мората.

    «Реал» набрал 68 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице, отставая на один балл от «Барселоны». Команда Зинедина Зидана имеет два матча в запасе. «Леганес» находится на 17-й строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур

    Леганес — Реал — 2:4 (2:3)

    Голы: 0:1 — Родригес, 15; 0:2 — Мората, 18; 0:3 — Мората, 23; 1:3 — Габриэл, 32; 2:3 — Лусиано, 34; 2:4 — Мората, 49.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2017 00:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 6 апреля 2017, 14:18

      Ожидаемая и предсказуема победа, пусть даже почти вторым составом. Я не понимаю "бомбардир.ру" и почему он придает этому такую огласку. Дело то житейское!

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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 6 апреля 2017, 10:53

      Без Роналду Реал игра не измениться, без Рамоса, Бейла, Модрича, Кросса точно измениться! Роналду в этом сезоне конкретные очки не принес!!! Вот смотрите без Месси конкретно чувствуется игра Барса!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 апреля 2017, 08:56

      Великий Реал победил какой то Леганес и что тут выдающегося

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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 6 апреля 2017, 07:50

      Отсутствии Роналду РЕАЛ обыграл Леганес.Бред какой то,а что там играл Бэйл,Бензима?Вот источник сам травить болельщиков против играков.Хуже бабушек которой сидят на лавочке и пездят.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 6 апреля 2017, 06:12

      Реал в своем стиле выигрывать 3-0 и потом дать другой команде поиграть))))

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 6 апреля 2017, 05:04

      Неплохо!

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      Рейтинг: +549

      Жентус 6 апреля 2017, 02:51

      А что, без него не должны были теперь?)))

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 апреля 2017, 01:11

      Мората красавчик!!!!

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 6 апреля 2017, 00:46

      Легко както,на классе...

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