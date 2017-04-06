Примера. «Реал» в отсутствии Роналду обыграл «Леганес»

«Реал» добился гостевой победы над «Леганесом» со счетом 2:4 в матче 30-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев отличились Габриэл и Лусиано, у мадридцев забили Хамес Родригес и трижды Альваро Мората.

«Реал» набрал 68 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице, отставая на один балл от «Барселоны». Команда Зинедина Зидана имеет два матча в запасе. «Леганес» находится на 17-й строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур

Леганес — Реал — 2:4 (2:3)

Голы: 0:1 — Родригес, 15; 0:2 — Мората, 18; 0:3 — Мората, 23; 1:3 — Габриэл, 32; 2:3 — Лусиано, 34; 2:4 — Мората, 49.

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