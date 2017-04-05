«Арсенал» пригласил «Бенфику» на Emirates Cup

Руководство «Арсенала» выслало «Бенфике» приглашение на двухдневный товарищеский турнир Emirates Cup, который лондонский клуб организовывает каждым летом. Начиная с 2007 года, четыре команды разыгрывают трофей в двухдневном соревновании. «Арсенал» с четырьмя победами является самым титулованной командой турнира и его действующим победителем.

«Бенфика» заняла последнее место в Emirates Cup-2014, уступив «канонирам» и «Валенсии» со счетом 1:5 и 1:3 соответственно. Обладателем трофея стали «летучие мыши».

В 2016 году турнир не проводился из-за занятости игроков сборных, игравших на чемпионате Европы во Франции.