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    «Арсенал» пригласил «Бенфику» на Emirates Cup

    Руководство «Арсенала» выслало «Бенфике» приглашение на двухдневный товарищеский турнир Emirates Cup, который лондонский клуб организовывает каждым летом. Начиная с 2007 года, четыре команды разыгрывают трофей в двухдневном соревновании. «Арсенал» с четырьмя победами является самым титулованной командой турнира и его действующим победителем.

    «Бенфика» заняла последнее место в Emirates Cup-2014, уступив «канонирам» и «Валенсии» со счетом 1:5 и 1:3 соответственно. Обладателем трофея стали «летучие мыши».

    В 2016 году турнир не проводился из-за занятости игроков сборных, игравших на чемпионате Европы во Франции.

    Источник: O Jogo

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    05.04.2017 22:00
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