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    Фарфан, Маргасов и Ари выйдут с первых минут в матче между «Локомотивом» и «Уфой»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на матч 1/2 финала Кубка России.против.

    «Локомотив»: Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Маргасов, И. Денисов, Игнатьев, Фернандеш, Фарфан, Ал. Миранчук, Ари.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Сысуев, Стоцкий, Пауревич, Ваньек, Фатай.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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    Источник: Twitter

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    05.04.2017 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 5 апреля 2017, 21:04

      интересно а тут 6 минут добавят?)) или тут меньше валются?)

      -1
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      Рейтинг: +76

      !77 5 апреля 2017, 19:27

      О, Маргасов нашелся. Последим. В Ростове хорошо играл.

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 апреля 2017, 19:24

      Только Локо Только Победа

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 5 апреля 2017, 19:21

      Ну что сказать, ну что сказать, локомотив в финале)

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