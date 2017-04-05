Фарфан, Маргасов и Ари выйдут с первых минут в матче между «Локомотивом» и «Уфой»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Уфы» на матч 1/2 финала Кубка России.против.

«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Пейчинович, Кверквелия, Маргасов, И. Денисов, Игнатьев, Фернандеш, Фарфан, Ал. Миранчук, Ари.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Карп, Йокич, Сысуев, Стоцкий, Пауревич, Ваньек, Фатай.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Локомотив» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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