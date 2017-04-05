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Тимощук: «Итоговое решение в «Зените» принимает Луческу»

5 апреля 2017, 09:15
2

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о процессе принятия решений тренерским штабом команды. Он отметил, что итоговое слово всегда остается за главным тренером команды.

«У нас мощный тренерский штаб, мы работаем как единый механизм. Понятно, что итоговые решения принимает только главный тренер, но мы все стараемся изложить свое видение тех или иных ситуаций. И именно так, сообща, мы приходим к определенным выводам, находим оптимальное, на наш взгляд, решение

Чтобы поддержать себя в тонусе, стараюсь принимать участие в тех же двусторонках, если по каким-то причинам тот или иной игрок не тренируется, например, во время матчей национальных сборных. Стараюсь держать уровень, который задают футболисты, подсказывать, анализировать упражнения. Так что я полностью вовлечен в тренировочный процесс», – сказал Тимощук.

Напомним, Анатолий стал тренером «Зенита» в марте 2017 года. Кроме него в тренерский штаб Мирчи Луческу входят ассистент главного тренера – Александр Спиридон, тренеры по физподготовке – Карло Николини и Массимо Уголини, тренеры вратарей – Михаил Бирюков и Томислав Рогич.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Луческу Мирча
Комментарии (2)
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Garrincha58
1491378006
ну вот пришел и все секреты раскрыл
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qwera 1969
1491382569
Хреново пока получается....
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