Коста: «Победа над «Манчестер Сити» позволит выбить их из борьбы за титул»

Нападающий «Челси» Диего Коста назвал предстоящий матч против «Манчестер Сити» очень важным для своей команды, учитывая домашнее поражение и сократившееся отставание конкурентов. По его словам, победа над соперником в этой игре позволит выбить его из чемпионской гонки.

«Сейчас не время сожалеть или переживать, надо поднять голову и думать о том, как выиграть следующий матч, потому что это будет очень важно. Конечно, такой матч важен всегда, но особенно после домашнего поражения, и когда конкуренты сократили отрыв.

Матч с «Манчестер Сити» стоит не трех, а шести очков – и если мы победим, они завершат борьбу за титул, а мы сможем сохранить преимущество или даже увеличить его в зависимости от результата поединка между «Тоттенхэмом» и «Суонси», – считает Коста.

Матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 5 апреля, в 22:00 по московскому времени.