Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коста: «Победа над «Манчестер Сити» позволит выбить их из борьбы за титул»

    Нападающий «Челси» Диего Коста назвал предстоящий матч против «Манчестер Сити» очень важным для своей команды, учитывая домашнее поражение и сократившееся отставание конкурентов. По его словам, победа над соперником в этой игре позволит выбить его из чемпионской гонки.

    «Сейчас не время сожалеть или переживать, надо поднять голову и думать о том, как выиграть следующий матч, потому что это будет очень важно. Конечно, такой матч важен всегда, но особенно после домашнего поражения, и когда конкуренты сократили отрыв.

    Матч с «Манчестер Сити» стоит не трех, а шести очков – и если мы победим, они завершат борьбу за титул, а мы сможем сохранить преимущество или даже увеличить его в зависимости от результата поединка между «Тоттенхэмом» и «Суонси», – считает Коста.

    Матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 5 апреля, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2017 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 5 апреля 2017, 14:16

      Очень логично

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11