Ибрагимович готов остаться в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович готов остаться в английском клубе даже в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Его действующий контракт рассчитан до середины 2017 года. Напомним, ранее сообщалось о скором переходе шведа в клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Я пришел в «Манчестер Юнайтед» и без Лиги чемпионов. Пришел в ту команду, какой она является. Она не была фаворитом какого-то турнира, но я сделал этот шаг, чтобы помочь и усилить ее. Если бы мне было что сказать по поводу своего будущего, я бы сказал, но пока мне добавить нечего. Сейчас мы продолжаем переговоры. Посмотрим, что из этого выйдет.

Мне уже 35 лет. Это далеко не 20, когда у тебя впереди еще много лет карьеры. Скорее всего мне остался один, два или три года карьеры. Все зависит от того, чего хочу я, чего хочет клуб. Я с самого начала сказал, что пришел сюда не терять время, а побеждать», – сказал Ибрагимович в интервью клубному телеканалу.

После 31 тура «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет четыре очка. Клуб продолжает борьбу в Лиге Европы, победитель которой также получает путевку в главный клубный турнир Европы.