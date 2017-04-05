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    Ибрагимович готов остаться в «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович готов остаться в английском клубе даже в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Его действующий контракт рассчитан до середины 2017 года. Напомним, ранее сообщалось о скором переходе шведа в клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».

    «Я пришел в «Манчестер Юнайтед» и без Лиги чемпионов. Пришел в ту команду, какой она является. Она не была фаворитом какого-то турнира, но я сделал этот шаг, чтобы помочь и усилить ее. Если бы мне было что сказать по поводу своего будущего, я бы сказал, но пока мне добавить нечего. Сейчас мы продолжаем переговоры. Посмотрим, что из этого выйдет.

    Мне уже 35 лет. Это далеко не 20, когда у тебя впереди еще много лет карьеры. Скорее всего мне остался один, два или три года карьеры. Все зависит от того, чего хочу я, чего хочет клуб. Я с самого начала сказал, что пришел сюда не терять время, а побеждать», – сказал Ибрагимович в интервью клубному телеканалу.

    После 31 тура «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет четыре очка. Клуб продолжает борьбу в Лиге Европы, победитель которой также получает путевку в главный клубный турнир Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2017 06:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 6 апреля 2017, 05:13

      Златан должен остаться!!!

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 5 апреля 2017, 10:46

      У Златана вторая молодость открылась! В такие годы приехать в самый сильный и сложный чемпионат в амбициозную команды, пусть которая пока и не на пике формы и силы и показывать такую игру. Такие люди как Златан, заслуживают уважения. Это профессионалы с большой буквы!

      0
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 5 апреля 2017, 10:32

      Было бы идеально для всех!

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 5 апреля 2017, 09:57

      Останется ещё на сезон а потом уйдёт в МЛС...

      0
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 5 апреля 2017, 09:56

      Красавчик

      0
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 5 апреля 2017, 08:59

      хотябы один сезон!

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 апреля 2017, 08:07

      Да оставайся уже.... пока продолжаешь радовать игрой и голами)))

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 5 апреля 2017, 07:52

      Скоро лето)

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 апреля 2017, 07:32

      Каждый час что нибудь новое о дальнейшей судьбе Ибры)))

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