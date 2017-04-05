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Ибрагимович готов остаться в «МЮ»

5 апреля 2017, 06:30
9

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович готов остаться в английском клубе даже в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона. Его действующий контракт рассчитан до середины 2017 года. Напомним, ранее сообщалось о скором переходе шведа в клуб МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Я пришел в «Манчестер Юнайтед» и без Лиги чемпионов. Пришел в ту команду, какой она является. Она не была фаворитом какого-то турнира, но я сделал этот шаг, чтобы помочь и усилить ее. Если бы мне было что сказать по поводу своего будущего, я бы сказал, но пока мне добавить нечего. Сейчас мы продолжаем переговоры. Посмотрим, что из этого выйдет.

Мне уже 35 лет. Это далеко не 20, когда у тебя впереди еще много лет карьеры. Скорее всего мне остался один, два или три года карьеры. Все зависит от того, чего хочу я, чего хочет клуб. Я с самого начала сказал, что пришел сюда не терять время, а побеждать», – сказал Ибрагимович в интервью клубному телеканалу.

После 31 тура «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет четыре очка. Клуб продолжает борьбу в Лиге Европы, победитель которой также получает путевку в главный клубный турнир Европы.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (9)
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Михаил Шевченко
1491366758
Каждый час что нибудь новое о дальнейшей судьбе Ибры)))
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ВoВ
1491367937
Скоро лето)
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Superviser77
1491368828
Да оставайся уже.... пока продолжаешь радовать игрой и голами)))
Ответить
ЧИНГИСХАН 90
1491371956
хотябы один сезон!
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Arsenal Tula LDPR
1491375395
Красавчик
Ответить
TY13R
1491375469
Останется ещё на сезон а потом уйдёт в МЛС...
Ответить
Gr1goRush
1491377540
Было бы идеально для всех!
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1491378404
У Златана вторая молодость открылась! В такие годы приехать в самый сильный и сложный чемпионат в амбициозную команды, пусть которая пока и не на пике формы и силы и показывать такую игру. Такие люди как Златан, заслуживают уважения. Это профессионалы с большой буквы!
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igormaddog
1491444802
Златан должен остаться!!!
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