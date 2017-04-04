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  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на четвертой добавленной минуте ушел от поражения в матче с «Эвертоном»

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на четвертой добавленной минуте ушел от поражения в матче с «Эвертоном»

4 апреля 2017, 23:55
10

В рамках 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» смог уйти от поражения в матче с «Эвертоном». На гол защитника гостей Фила Ягиелки в первой половине игры ответил Златан Ибрагимович, забивший с пенальти на четвертой компенсированной минуте.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» – седьмой.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ягиелка, 22; 1:1 – Ибрагимович, 90+4 (с пенальти).

Удаления: нет – Уиллиамс, 90+3.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эвертон Ягиелка Фил Ибрагимович Златан
Комментарии (10)
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Робинзон
1491339585
Манчестер буксует что-то .
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пряник929
1491339601
Повезло
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ivanthebest
1491339732
Такая фигня... Что за непруха? 2 перекладины, судья не засчитавший чистый гол, одни ничьи... Чемпионат улетает просто в топку, единственна нажеджа на попадание в ЛЧ это завоевать Лигу Европы...
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Павел Буре
1491339779
Парни ответьте мне пожалуйста, ВО ЧТО ИГРАЕТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД??? Это что за футбол такой с Фелаини в центре нападения??? Он же бревно, каким мало!!! Где комбинации, где подключения крайних защитников??? тупые навесы в штрафную. Эх не вижу я пока чем отличается этот манчестер от ванКаловского кроме сумасшедших трансферов конечно!!!
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СОКОЛ САРАТОВ
1491341411
молодцы
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x-x-x-x-x
1491342998
жаль а могли подняться выше по таблице
Ответить
PAVLODAR
1491343143
МЮ в Чемпионшип !
Ответить
Егориус
1491343498
Судья петушара гол ибры не защитал
Ответить
Docentusa
1491349316
Фергюсон "TIME"!!!
Ответить
Эльхан
1491397412
ну не везет, так не везет! ))))
Ответить
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