АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на четвертой добавленной минуте ушел от поражения в матче с «Эвертоном»

В рамках 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» смог уйти от поражения в матче с «Эвертоном». На гол защитника гостей Фила Ягиелки в первой половине игры ответил Златан Ибрагимович, забивший с пенальти на четвертой компенсированной минуте.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» – седьмой.

Англия. Премьер-лига. 31-й тур

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ягиелка, 22; 1:1 – Ибрагимович, 90+4 (с пенальти).

Удаления: нет – Уиллиамс, 90+3.

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