Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на четвертой добавленной минуте ушел от поражения в матче с «Эвертоном»

    В рамках 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» смог уйти от поражения в матче с «Эвертоном». На гол защитника гостей Фила Ягиелки в первой половине игры ответил Златан Ибрагимович, забивший с пенальти на четвертой компенсированной минуте.

    Таким образом, «Манчестер Юнайтед» занимает пятую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» – седьмой.

    Англия. Премьер-лига. 31-й тур

    Манчестер Юнайтед – Эвертон – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ягиелка, 22; 1:1 – Ибрагимович, 90+4 (с пенальти).

    Удаления: нет – Уиллиамс, 90+3.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 23:55
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +122

      Эльхан 5 апреля 2017, 16:03

      ну не везет, так не везет! ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 5 апреля 2017, 02:41

      Фергюсон "TIME"!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -5

      Егориус 5 апреля 2017, 01:04

      Судья петушара гол ибры не защитал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 5 апреля 2017, 00:59

      МЮ в Чемпионшип !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 апреля 2017, 00:56

      жаль а могли подняться выше по таблице

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 5 апреля 2017, 00:30

      молодцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 апреля 2017, 00:02

      Парни ответьте мне пожалуйста, ВО ЧТО ИГРАЕТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД??? Это что за футбол такой с Фелаини в центре нападения??? Он же бревно, каким мало!!! Где комбинации, где подключения крайних защитников??? тупые навесы в штрафную. Эх не вижу я пока чем отличается этот манчестер от ванКаловского кроме сумасшедших трансферов конечно!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 апреля 2017, 00:02

      Такая фигня... Что за непруха? 2 перекладины, судья не засчитавший чистый гол, одни ничьи... Чемпионат улетает просто в топку, единственна нажеджа на попадание в ЛЧ это завоевать Лигу Европы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 апреля 2017, 00:00

      Повезло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 апреля 2017, 23:59

      Манчестер буксует что-то
      .

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11