Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Энрике: «Я покидаю «Барселону» не ради другой команды»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что его уход со своего поста по завершении текущего сезона не связан с переходом на работу в другую команду. Ранее специалист заявил, что не намерен продлевать истекающий в июне контракт.

    «Я могу назвать «Барселону» своим домом. У меня отличные отношения с клубом и игроками, я не намерен переходить в другую команду. Моя цель на лето – лишь пляж в Сан-Лоренсо. Если я и покидаю Барселону, то явно не ради какого-либо другого клуба. Мне просто нужен отдых», – сказал Энрике.

    Энрике руководит сине-гранатовыми с мая 2014 года. За это время каталонцы дважды становились чемпионами Испании и столько же раз завоевывали национальный кубок. Также 46-летний тренер привел «блауграну» к победе в Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 17:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 6 апреля 2017, 08:54

      Сделай этот сезон и уйди непобедимым!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11