Энрике: «Я покидаю «Барселону» не ради другой команды»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заявил, что его уход со своего поста по завершении текущего сезона не связан с переходом на работу в другую команду. Ранее специалист заявил, что не намерен продлевать истекающий в июне контракт.

«Я могу назвать «Барселону» своим домом. У меня отличные отношения с клубом и игроками, я не намерен переходить в другую команду. Моя цель на лето – лишь пляж в Сан-Лоренсо. Если я и покидаю Барселону, то явно не ради какого-либо другого клуба. Мне просто нужен отдых», – сказал Энрике.

Энрике руководит сине-гранатовыми с мая 2014 года. За это время каталонцы дважды становились чемпионами Испании и столько же раз завоевывали национальный кубок. Также 46-летний тренер привел «блауграну» к победе в Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.