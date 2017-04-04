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    Европейские сборные не сыграют между собой в групповом раунде ЧМ-2026

    Член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец сообщил, что европейские сборные будут разведены при жеребьевке финальной части чемпионата мира 2026 года. Общее количество участников мирового первенства составит 48 команд, 16 из которых буду представлять Европу.

    «Мы обсуждали формат чемпионата мира 2026 года. Европейские сборные не сыграют между собой на групповом этапе, они будут распределены по одной в каждой из 16-ти групп. Это решение должно быть утверждено конгрессом ФИФА в мае, совет ФИФА уже одобрил такое распределение команд», – сказал Лауринец.

    Источник: ТАСС

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    04.04.2017 14:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 4 апреля 2017, 18:46

      Что то в этом году футбольные чинуши разошлись в поправках к крупным турнирам!!! ЧМ хотят изговнять, после того как обкакали Евро!! ЛЧ хотят перестроить ради богатеньких... херня полная творится!

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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 4 апреля 2017, 15:42

      Чую пи3дец, а не чемпионат мира будет)

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