Европейские сборные не сыграют между собой в групповом раунде ЧМ-2026

Член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец сообщил, что европейские сборные будут разведены при жеребьевке финальной части чемпионата мира 2026 года. Общее количество участников мирового первенства составит 48 команд, 16 из которых буду представлять Европу.

«Мы обсуждали формат чемпионата мира 2026 года. Европейские сборные не сыграют между собой на групповом этапе, они будут распределены по одной в каждой из 16-ти групп. Это решение должно быть утверждено конгрессом ФИФА в мае, совет ФИФА уже одобрил такое распределение команд», – сказал Лауринец.