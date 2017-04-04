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    «Челси» предпочтет Маркизио более молодых игроков

    Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио, по всей вероятности, не перейдет в «Челси», поскольку лондонцы нацелились на более молодых футболистов. Вместо приобретения 31-летнего итальянца, летом синие попробуют заполучить Тьему Бакайоко из «Монако» или хавбека «Аталанты» Франка Кесси.

    Ранее сообщалось, что в услугах Маркизио заинтересован главный тренер «Челси» Антонио Конте, однако руководство клуба ищет менее возрастного полузащитника.

    В нынешнем сезоне Маркизио провел 19 матчей, забив два гола и сделав три результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    04.04.2017 14:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 7 апреля 2017, 00:03

      так он бы и не пошел

      0
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 5 апреля 2017, 13:15

      Маркизио нужнее Ювентусу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 4 апреля 2017, 20:18

      Рационально мыслит руководство Челси.

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