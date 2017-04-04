«Челси» предпочтет Маркизио более молодых игроков

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио, по всей вероятности, не перейдет в «Челси», поскольку лондонцы нацелились на более молодых футболистов. Вместо приобретения 31-летнего итальянца, летом синие попробуют заполучить Тьему Бакайоко из «Монако» или хавбека «Аталанты» Франка Кесси.

Ранее сообщалось, что в услугах Маркизио заинтересован главный тренер «Челси» Антонио Конте, однако руководство клуба ищет менее возрастного полузащитника.

В нынешнем сезоне Маркизио провел 19 матчей, забив два гола и сделав три результативные передачи.