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    Будогосский: «Информация о моей отставке? Не хочу комментировать глупости»

    Председатель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский завил, что не собирается комментировать слухи о своей отставке, назвав их глупостью.

    Сегодня на портале Life.ru появилась информация, что Будогосский написал заявление об отставке на имя главы РФС Виталия Мутко, который, впрочем, это прошение не удовлетворил.

    «У меня нет комментариев, я не хочу комментировать глупости. Если я буду предпринимать шаги, то им об этом не будет известно, это личная жизнь», – сказал Будогосский.

    Напомним, 66-летний бывший арбитр всесоюзной категории возглавил ДСИ в конца октября 2016 года, сменив на этой должности Алексея Николаева.

    Источник: ТАСС

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    04.04.2017 12:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 апреля 2017, 15:39

      Нет дыма без огня. Пора вас всех почистить в РФС.

      0
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 4 апреля 2017, 15:35

      А чё сразу глупости-то? Можно подумать, он прям такая священная корова, что ни у кого вообще не должно мысли возникать об его отставке.

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 4 апреля 2017, 14:09

      Кто его председателем ставил и рекомендовал,тот вдвойне ответственен!!! Однозначно уволить надо-ничего удивительного! Тут Раньери увольняют-ничего святого!

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 4 апреля 2017, 14:05

      Перемен....требуют наши сердца!!!!

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 4 апреля 2017, 13:55

      Давно пора!

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 4 апреля 2017, 13:52

      Согласна, что ничего не делает чтобы судейские ошибки не влияли на исход матчей! Особенно центральных!

      1
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      Рейтинг: +44

      Анатолий1979 4 апреля 2017, 13:26

      отставкЕ..исправьте

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      Рейтинг: +4934

      polt 4 апреля 2017, 13:24

      Изыди. Все равно ничего не делаешь и не имеешь своего мнения. Выгнать бы с позором, чтобы другие задумались.

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      Рейтинг: +4024

      raritet > polt 4 апреля 2017, 13:51

      С трудом представляю ХЕРУВИМОВ на этой должности.

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