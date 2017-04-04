Будогосский: «Информация о моей отставке? Не хочу комментировать глупости»

Председатель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский завил, что не собирается комментировать слухи о своей отставке, назвав их глупостью.

Сегодня на портале Life.ru появилась информация, что Будогосский написал заявление об отставке на имя главы РФС Виталия Мутко, который, впрочем, это прошение не удовлетворил.

«У меня нет комментариев, я не хочу комментировать глупости. Если я буду предпринимать шаги, то им об этом не будет известно, это личная жизнь», – сказал Будогосский.

Напомним, 66-летний бывший арбитр всесоюзной категории возглавил ДСИ в конца октября 2016 года, сменив на этой должности Алексея Николаева.