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  • Будогосский: «Информация о моей отставке? Не хочу комментировать глупости»

Будогосский: «Информация о моей отставке? Не хочу комментировать глупости»

4 апреля 2017, 12:59
9

Председатель Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский завил, что не собирается комментировать слухи о своей отставке, назвав их глупостью.

Сегодня на портале Life.ru появилась информация, что Будогосский написал заявление об отставке на имя главы РФС Виталия Мутко, который, впрочем, это прошение не удовлетворил.

«У меня нет комментариев, я не хочу комментировать глупости. Если я буду предпринимать шаги, то им об этом не будет известно, это личная жизнь», – сказал Будогосский.

Напомним, 66-летний бывший арбитр всесоюзной категории возглавил ДСИ в конца октября 2016 года, сменив на этой должности Алексея Николаева.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей
Комментарии (9)
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polt
1491301440
Изыди. Все равно ничего не делаешь и не имеешь своего мнения. Выгнать бы с позором, чтобы другие задумались.
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Анатолий1979
1491301579
отставкЕ..исправьте
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elizaveta-285
1491303176
Согласна, что ничего не делает чтобы судейские ошибки не влияли на исход матчей! Особенно центральных!
Ответить
sergun-kuk
1491303347
Давно пора!
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Чеба
1491303913
Перемен....требуют наши сердца!!!!
Ответить
meiram
1491304142
Кто его председателем ставил и рекомендовал,тот вдвойне ответственен!!! Однозначно уволить надо-ничего удивительного! Тут Раньери увольняют-ничего святого!
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Вервольф
1491309355
А чё сразу глупости-то? Можно подумать, он прям такая священная корова, что ни у кого вообще не должно мысли возникать об его отставке.
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vladimir-7
1491309591
Нет дыма без огня. Пора вас всех почистить в РФС.
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