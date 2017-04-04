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    Венгер может сменить Зидана в «Реале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Реал». Сообщается, что 67-летнего специалиста на посту наставника мадридской команды желает видеть президент сливочных Флорентино Перес, который является давным поклонником француза.

    По информации источника, нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан будет отправлен в отставку, если клуб не выиграет в этом сезоне чемпионат Испании.

    Напомним, что Венгер может покинуть «Арсенал» летом, когда истечет срок его контракта с лондонской командой.

    Источник: AS

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    04.04.2017 08:05
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 5 апреля 2017, 22:56

      Сливы будут первые.Но зачем травить нервы Жидану. Столько сплетен печатают

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 4 апреля 2017, 19:23

      вау сегодня 4 апреля

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 апреля 2017, 14:37

      Что за бред вы меня конечно извините ,но зачем Реалу пенсионер,который последние двадцать лет работал в одном клубе,да еще последние пять лет почти беспросветно стагнировал,хотя конечно у королей свои причуды.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 4 апреля 2017, 14:01

      За что зидана увольнять? Пока не за что.. Но для остальных замена тренера в реале неплохо будет)))

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 4 апреля 2017, 13:40

      Хуйню пишите!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 4 апреля 2017, 12:59

      "является давным поклонником" - может "давним"?)) А по поводу новости - бред сумасшедшего. Зачем такое публиковать?

      0
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 4 апреля 2017, 12:56

      ну а что четвертое место тоже не плохо.ну вы понимаете о чём я

      1
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 4 апреля 2017, 12:49

      бред полный

      -1
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      Рейтинг: +65

      Nail-football 4 апреля 2017, 12:47

      Чушь!)

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 апреля 2017, 11:52

      Этот поезд для Венгера ушёл лет 10-12 назад.

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