Венгер может сменить Зидана в «Реале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Реал». Сообщается, что 67-летнего специалиста на посту наставника мадридской команды желает видеть президент сливочных Флорентино Перес, который является давным поклонником француза.

По информации источника, нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан будет отправлен в отставку, если клуб не выиграет в этом сезоне чемпионат Испании.

Напомним, что Венгер может покинуть «Арсенал» летом, когда истечет срок его контракта с лондонской командой.