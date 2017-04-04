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Венгер может сменить Зидана в «Реале»

4 апреля 2017, 08:05
24

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить «Реал». Сообщается, что 67-летнего специалиста на посту наставника мадридской команды желает видеть президент сливочных Флорентино Перес, который является давным поклонником француза.

По информации источника, нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан будет отправлен в отставку, если клуб не выиграет в этом сезоне чемпионат Испании.

Напомним, что Венгер может покинуть «Арсенал» летом, когда истечет срок его контракта с лондонской командой.

Источник: AS
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Арсенал Венгер Арсен Зидан Зинедин Перес Флорентино
Комментарии (24)
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ЮЗИК
1491283306
Не верится, бред какой то
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Lexa_Lexa
1491283519
Тяжко ему там будет 4 место занять, но Венгер справится
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lekseij2007
1491286453
Чушь
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Garrincha58
1491287179
1 апреля уже прошло господа журналисты
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andrej-lucevich
1491299359
бред полный
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EastJuice
1491299768
ну а что четвертое место тоже не плохо.ну вы понимаете о чём я
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Kybik-Pybik
1491302415
Хуйню пишите!
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hevbn 28
1491305853
Что за бред вы меня конечно извините ,но зачем Реалу пенсионер,который последние двадцать лет работал в одном клубе,да еще последние пять лет почти беспросветно стагнировал,хотя конечно у королей свои причуды.
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САНЁК17
1491323033
вау сегодня 4 апреля
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Alex Flash
1491422192
Сливы будут первые.Но зачем травить нервы Жидану. Столько сплетен печатают
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