Мане может пропустить остаток сезона, игрок пройдет дополнительное медобследование

Участие полузащитника «Ливерпуля» Садьо Мане в оставшихся матчах сезона — под вопросом. Врачи клуба не установили характер повреждения сенегальца, полученного в матче 30 тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:1).

Сегодня 24-летний Мане пройдет дополнительное обследование. Футболист с высокой вероятностью пропустит матч 31 тура против «Борнмута», который состоится в среду.

В текущем сезоне хавбек забил 13 голов и отдал восемь голевых передач в 29 матчах. Команда Юргена Клоппа занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.