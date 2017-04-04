Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мане может пропустить остаток сезона, игрок пройдет дополнительное медобследование

    Участие полузащитника «Ливерпуля» Садьо Мане в оставшихся матчах сезона — под вопросом. Врачи клуба не установили характер повреждения сенегальца, полученного в матче 30 тура чемпионата Англии против «Эвертона» (3:1).

    Сегодня 24-летний Мане пройдет дополнительное обследование. Футболист с высокой вероятностью пропустит матч 31 тура против «Борнмута», который состоится в среду.

    В текущем сезоне хавбек забил 13 голов и отдал восемь голевых передач в 29 матчах. Команда Юргена Клоппа занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Guardian.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 01:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 4 апреля 2017, 09:46

      Ой-ёй-ёй( очень нужен. тем более, ещё матч с середняками и аутсайдерами остались - страшный сон Юргена Клоппа

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11