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    «Динамо» планирует провести скромную летнюю трансферную кампанию

    Член совета директоров «Динамо» Василий Титов подчеркнул, что клуб не намерен проводить обширную трансферную кампанию нынешним летом. По его словам, состав бело-голубых могут пополнить максимум двое игроков.

    Напомним, что «Динамо» к данному моменту уже заключило полноценный контракт с нападающим ЦСКА Кириллом Панченко.

    «Для начала надо выйти в Премьер-лигу, а там будем думать о трансферной кампании. Но большого количества приобретений не будет. Вопрос с Кириллом Панченко решили – это хорошо. Также добавим еще одного-двух футболистов», – сказал Титов.

    После 29-ти туров динамовцы возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, опережая ближайшего преследователя «Тосно» на восемь очков.

    Источник: ТАСС

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    03.04.2017 12:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 3 апреля 2017, 21:20

      Молодых талантов полно,дело за вами.

      0
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al > Pourport 5 апреля 2017, 02:38

      Молодые пожалуй наиграют.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 апреля 2017, 13:39

      Это же скучно, а пилять деньги то как? Нет денег? ну так когда это мешало Динамо)))

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