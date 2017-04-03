«Динамо» планирует провести скромную летнюю трансферную кампанию

Член совета директоров «Динамо» Василий Титов подчеркнул, что клуб не намерен проводить обширную трансферную кампанию нынешним летом. По его словам, состав бело-голубых могут пополнить максимум двое игроков.

Напомним, что «Динамо» к данному моменту уже заключило полноценный контракт с нападающим ЦСКА Кириллом Панченко.

«Для начала надо выйти в Премьер-лигу, а там будем думать о трансферной кампании. Но большого количества приобретений не будет. Вопрос с Кириллом Панченко решили – это хорошо. Также добавим еще одного-двух футболистов», – сказал Титов.

После 29-ти туров динамовцы возглавляют турнирную таблицу ФНЛ, опережая ближайшего преследователя «Тосно» на восемь очков.