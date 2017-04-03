Головин заработал спазм задней мышцы в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о своем повреждении, которое он получил в концовке матча 21-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (2:1).

«Спазм задней мышцы. Ничего серьезного. Просто приберегли, чтобы не получил серьезную травму.

Как я забил гол? Было много вариантов. Ребята подсказывали, куда можно отдать пас. Я оценил ситуацию – никто не встречал. Решил пробить, и мне повезло», – рассказал Головин в эфире программы «Все на матч».

Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА должен восстановиться к следующей встрече, которая состоится 9 апреля против «Краснодара».