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    Головин заработал спазм задней мышцы в матче с «Крыльями Советов»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о своем повреждении, которое он получил в концовке матча 21-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (2:1).

    «Спазм задней мышцы. Ничего серьезного. Просто приберегли, чтобы не получил серьезную травму.

    Как я забил гол? Было много вариантов. Ребята подсказывали, куда можно отдать пас. Я оценил ситуацию – никто не встречал. Решил пробить, и мне повезло», – рассказал Головин в эфире программы «Все на матч».

    Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА должен восстановиться к следующей встрече, которая состоится 9 апреля против «Краснодара».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2017 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 3 апреля 2017, 21:41

      спазм задней мышцы))

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