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    Источник: Алексей Березуцкий и Головин восстановятся к матчу с «Краснодаром», Дзагоев пропустит две-три игры

    Футболисты ЦСКА Алексей Березуцкий и Александр Головин получили повреждения в матче 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1). По информации источника, оба игрока должны восстановиться к следующей встрече армейцев, которая состоится в рамках чемпионата России против «Краснодара» 9 апреля.

    Также сообщается, что полузащитник Алан Дзагоев, пропустивший игру с «Крыльями Советов» из-за повреждения задней поверхности бедра, пропустит ближайшие два-три матча московского клуба.

    «Березуцкий подвернул голеностоп, у Головина мышечный спазм задней поверхности бедра. Оба футболиста должны успеть восстановиться к игре с «Краснодаром». К сожалению, такого же нельзя сказать об Алане Дзагоева, который пропустит ближайшие два-три матча», – заявил источник, близкий к ситуации.

    На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Спартака» на три очка.

    Источник: Р-Спорт

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    03.04.2017 01:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 3 апреля 2017, 11:21

      Эх Дзага, опять играть без тебя!!! Кто пасы раздавать будет?Ладно, скорее выздоравливай и в бой!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 апреля 2017, 09:10

      здоровья!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 3 апреля 2017, 05:59

      отчасти хорошая новость, а Алану скорейшего выздоровления...

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