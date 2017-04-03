Источник: Алексей Березуцкий и Головин восстановятся к матчу с «Краснодаром», Дзагоев пропустит две-три игры

Футболисты ЦСКА Алексей Березуцкий и Александр Головин получили повреждения в матче 21-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (2:1). По информации источника, оба игрока должны восстановиться к следующей встрече армейцев, которая состоится в рамках чемпионата России против «Краснодара» 9 апреля.

Также сообщается, что полузащитник Алан Дзагоев, пропустивший игру с «Крыльями Советов» из-за повреждения задней поверхности бедра, пропустит ближайшие два-три матча московского клуба.

«Березуцкий подвернул голеностоп, у Головина мышечный спазм задней поверхности бедра. Оба футболиста должны успеть восстановиться к игре с «Краснодаром». К сожалению, такого же нельзя сказать об Алане Дзагоева, который пропустит ближайшие два-три матча», – заявил источник, близкий к ситуации.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Спартака» на три очка.