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    Рафинья травмировал мениск

    Полузащитник «Барселоны» Рафинья вынужден был покинуть поле в матче 29-го тура Примеры против «Гранады» (4:1) на 17-й минуте. Сразу после этого он прошел медицинское обследование. Оно выявило у 24-летнего бразильца травму правого мениска.

    В понедельник должно пройти углубленное медицинское обследование, по результатам которого станет известна степень тяжести травмы, а также сроки восстановления футболиста.

    В текущем сезоне 24-летний игрок провел в Примере 18 матчей, в которых он забил шесть голов, а также отдал две результативные передачи.

    Источник: ФК «Барселона»

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    03.04.2017 09:05
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