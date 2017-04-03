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    Байдачный: «Зениту» до чемпионского футбола далеко»

    Известный российский тренер Анатолий Байдачный дал оценку игре «Зенита» в текущем сезоне. Он считает, что главная проблема команды из Петербурга – отсутствие запаса прочности и отсутствие стабильности.

    – Что касается «Зенита» в целом, то игра оставляет желать лучшего. Пока она не выстроена.

    – Чего не хватает?

    – Нет стабильности, запаса прочности. Сейчас у команды кто угодно может отобрать очки. Что и доказал недавний матч с «Амкаром». У «Зенита» шикарный подбор футболистов, но до чемпионского футбола далеко.

    – С новичками Луческу угадал?

    – Эрнани – неплохой исполнитель, наверняка еще прибавит. Это относится и к Цаллагову. Пусть не все получается, есть брак в передачах, зато какая самоотдача! Парень всю бровку готов перепахать. В Казани регулярно поддерживал атаку, именно после его навеса забил Дзюба. Иванович времен «Локомотива» был моим любимым футболистом. Я не удивился, что вскоре его купил «Челси», где серб быстро вырос в звезду европейского масштаба. Сейчас ему 33, приехал доигрывать. Против «Андерлехта» действовал неудачно, но в чемпионате России ошибок не допускает.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2017 08:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 3 апреля 2017, 12:53

      как выглядит вообще чемпионский футбол? особенно если касается российского чемпионата

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 3 апреля 2017, 10:09

      Зенит - Чемпион!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 3 апреля 2017, 08:42

      А кому сейчас до чемпионского футбола близко ?
      Все сейчас играют на тоненького. Единственное отличие, тот же Спартак ни кого не стимулирует.

      -3
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Мары 3 апреля 2017, 09:57

      Небось всё в Спартаке контролируешь?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > dyema 3 апреля 2017, 17:31

      А зачем всё контролировать ?
      Глаз достаточно.
      Опять же думать тебе никто не запретил.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > lra 3 апреля 2017, 17:32

      Ты там сначала определись кто ты ?Мальчик или девочка.А уж потом рассуждай на тему высоких материй.Выглядишь смешно и глупо.

      -3
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