Байдачный: «Зениту» до чемпионского футбола далеко»

Известный российский тренер Анатолий Байдачный дал оценку игре «Зенита» в текущем сезоне. Он считает, что главная проблема команды из Петербурга – отсутствие запаса прочности и отсутствие стабильности.

– Что касается «Зенита» в целом, то игра оставляет желать лучшего. Пока она не выстроена.

– Чего не хватает?

– Нет стабильности, запаса прочности. Сейчас у команды кто угодно может отобрать очки. Что и доказал недавний матч с «Амкаром». У «Зенита» шикарный подбор футболистов, но до чемпионского футбола далеко.

– С новичками Луческу угадал?

– Эрнани – неплохой исполнитель, наверняка еще прибавит. Это относится и к Цаллагову. Пусть не все получается, есть брак в передачах, зато какая самоотдача! Парень всю бровку готов перепахать. В Казани регулярно поддерживал атаку, именно после его навеса забил Дзюба. Иванович времен «Локомотива» был моим любимым футболистом. Я не удивился, что вскоре его купил «Челси», где серб быстро вырос в звезду европейского масштаба. Сейчас ему 33, приехал доигрывать. Против «Андерлехта» действовал неудачно, но в чемпионате России ошибок не допускает.