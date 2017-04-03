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Байдачный: «Зениту» до чемпионского футбола далеко»

3 апреля 2017, 08:06
6

Известный российский тренер Анатолий Байдачный дал оценку игре «Зенита» в текущем сезоне. Он считает, что главная проблема команды из Петербурга – отсутствие запаса прочности и отсутствие стабильности.

– Что касается «Зенита» в целом, то игра оставляет желать лучшего. Пока она не выстроена.

– Чего не хватает?

– Нет стабильности, запаса прочности. Сейчас у команды кто угодно может отобрать очки. Что и доказал недавний матч с «Амкаром». У «Зенита» шикарный подбор футболистов, но до чемпионского футбола далеко.

– С новичками Луческу угадал?

– Эрнани – неплохой исполнитель, наверняка еще прибавит. Это относится и к Цаллагову. Пусть не все получается, есть брак в передачах, зато какая самоотдача! Парень всю бровку готов перепахать. В Казани регулярно поддерживал атаку, именно после его навеса забил Дзюба. Иванович времен «Локомотива» был моим любимым футболистом. Я не удивился, что вскоре его купил «Челси», где серб быстро вырос в звезду европейского масштаба. Сейчас ему 33, приехал доигрывать. Против «Андерлехта» действовал неудачно, но в чемпионате России ошибок не допускает.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Байдачный Анатолий
Комментарии (6)
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Мары
1491198160
А кому сейчас до чемпионского футбола близко ? Все сейчас играют на тоненького. Единственное отличие, тот же Спартак ни кого не стимулирует.
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polt
1491203340
Зенит - Чемпион!
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MURAD F. A.
1491213201
как выглядит вообще чемпионский футбол? особенно если касается российского чемпионата
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