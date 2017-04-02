«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в главном матче английского тура

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 18:00, не пропустите!

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