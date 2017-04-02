Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в главном матче английского тура

    В матче 30-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи. Начало в 18:00, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2017 14:10
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43

      Wolk36 2 апреля 2017, 18:44

      ман.сити давай не подведи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 2 апреля 2017, 16:09

      Интересный матч будет, обязательно посмотрю..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11