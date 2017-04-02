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    Бубнов: «Есть вероятность, что при очередной неудачи «Терека» Рахимов не сохранит пост»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что у «Амкара» несколько больше шансов на победу в предстоящем матче с «Тереком» в 21-м туре РФПЛ. Встреча пройдет 2 апреля и начнется в 13:30 по московскому времени.

    «Принципиальная игра для обоих тренеров, особенно для Рашида Рахимова. Есть высокая вероятность того, что в случае очередной неудачи «Терека» главный тренер не сохранит пост. Задачи на выход в Лигу Европы никто не снимал. Но «Амкару» нужно реабилитироваться за ужасный выезд в Томск, а дома пермяки до сих пор не пропустили ни гола. Ставлю на их минимальную победу», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    02.04.2017 11:41
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +288

      Cнег 2 апреля 2017, 19:14

      Редакция! Исправляем грамматические ошибки!
      ...при очередной неудачЕ "Терека"... Стыдно! Такой сайт и ...ошибки...

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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 апреля 2017, 15:14

      Санёк проявляет бдительность!

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