Бубнов: «Есть вероятность, что при очередной неудачи «Терека» Рахимов не сохранит пост»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что у «Амкара» несколько больше шансов на победу в предстоящем матче с «Тереком» в 21-м туре РФПЛ. Встреча пройдет 2 апреля и начнется в 13:30 по московскому времени.

«Принципиальная игра для обоих тренеров, особенно для Рашида Рахимова. Есть высокая вероятность того, что в случае очередной неудачи «Терека» главный тренер не сохранит пост. Задачи на выход в Лигу Европы никто не снимал. Но «Амкару» нужно реабилитироваться за ужасный выезд в Томск, а дома пермяки до сих пор не пропустили ни гола. Ставлю на их минимальную победу», – заявил Бубнов.