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    Бушманов: «Нужно уделять больше внимания обучению футболистов»

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился мнением относительно проблем юношеского футбола в России.

    – Одна из проблем молодежного футбола в России – уклон в сторону работы над командной игрой в ущерб развитию индивидуальных качеств футболистов.

    – Да, есть уклон в сторону результата. Как добиться результата? Можно взять ребят помощнее, чтобы лучше толкались, боролись. А потом сказывается нехватка обучения, и при переходе во взрослый футбол возникают сложности.

    На мой взгляд, нужно больше внимания уделять именно обучению футболистов. Понятно, что от тренеров и от академии требуют результата, и это достаточно серьезная проблема. Необходимо убрать результат до определенного возраста. Чем дальше, тем лучше.

    Турниры, поездки – пожалуйста, но без зачетных очков, таблиц на длинной дистанции. Они только вредят. Естественно, для этого нужно многое менять. Поднимать зарплату детским тренерам, поощрять не за победы на турнирах, а за воспитанников.

    Бушманов возглавил молодежную сборную в январе, сменив на посту Николая Писарева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2017 01:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 2 апреля 2017, 07:40

      Все это понимают ,но дальше слов движения нет.

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