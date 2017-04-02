Бушманов: «Нужно уделять больше внимания обучению футболистов»

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов поделился мнением относительно проблем юношеского футбола в России.

– Одна из проблем молодежного футбола в России – уклон в сторону работы над командной игрой в ущерб развитию индивидуальных качеств футболистов.

– Да, есть уклон в сторону результата. Как добиться результата? Можно взять ребят помощнее, чтобы лучше толкались, боролись. А потом сказывается нехватка обучения, и при переходе во взрослый футбол возникают сложности.

На мой взгляд, нужно больше внимания уделять именно обучению футболистов. Понятно, что от тренеров и от академии требуют результата, и это достаточно серьезная проблема. Необходимо убрать результат до определенного возраста. Чем дальше, тем лучше.

Турниры, поездки – пожалуйста, но без зачетных очков, таблиц на длинной дистанции. Они только вредят. Естественно, для этого нужно многое менять. Поднимать зарплату детским тренерам, поощрять не за победы на турнирах, а за воспитанников.

Бушманов возглавил молодежную сборную в январе, сменив на посту Николая Писарева.