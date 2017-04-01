Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррагер: «Ловрен нейтрализовал Лукаку в мерсисайдском дерби»

    Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высоко оценил игру Деяна Ловрена против Ромелу Лукаку в матче 30 тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Эвертоном» (3:1).

    «Сегодня Ловрен нейтрализовал Лукаку. Восстановившись от травмы, он вышел против лучшего бомбардира лиги и полностью выключил его из игры. Для игрока уровня Лукаку важно напрягать защиту и забивать. У него часто это получается, но в больших матчах у тебя может быть только пара моментов», — сказал англичанин в эфире Sky Sports.

    Ловрен забил два гола в 21 матче чемпионата в текущем сезоне. Команда Юргена Клоппа занимает третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2017 22:38
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11