Каррагер: «Ловрен нейтрализовал Лукаку в мерсисайдском дерби»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высоко оценил игру Деяна Ловрена против Ромелу Лукаку в матче 30 тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Эвертоном» (3:1).

«Сегодня Ловрен нейтрализовал Лукаку. Восстановившись от травмы, он вышел против лучшего бомбардира лиги и полностью выключил его из игры. Для игрока уровня Лукаку важно напрягать защиту и забивать. У него часто это получается, но в больших матчах у тебя может быть только пара моментов», — сказал англичанин в эфире Sky Sports.

Ловрен забил два гола в 21 матче чемпионата в текущем сезоне. Команда Юргена Клоппа занимает третью строчку в турнирной таблице.