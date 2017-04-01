Молодежное первенство. ЦСКА нанес поражение «Крыльям Советов»

В поединке 21-го тура молодежного первенства ЦСКА на своем поле без особых проблем разобрался с «Крыльями Советов». В первом тайме армейцы создали себе комфортный в два гола задел усилиями Кучаева и Пухова. Во второй половине встречи команды обменялись забитыми мячами, авторами которых стали Визнович и Гордюшенко.

Молодежное первенство. 21-й тур

ЦСКА (мол.) – Крылья Советов (мол.) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Кучаев, 20; 2:0 – Пухов, 44; 1:2 – Визнович, 68 (с пенальти); 3:1 – Гордюшенко, 78.

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