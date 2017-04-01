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    Молодежное первенство. ЦСКА нанес поражение «Крыльям Советов»

    В поединке 21-го тура молодежного первенства ЦСКА на своем поле без особых проблем разобрался с «Крыльями Советов». В первом тайме армейцы создали себе комфортный в два гола задел усилиями Кучаева и Пухова. Во второй половине встречи команды обменялись забитыми мячами, авторами которых стали Визнович и Гордюшенко.

    Молодежное первенство. 21-й тур

    ЦСКА (мол.) – Крылья Советов (мол.) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кучаев, 20; 2:0 – Пухов, 44; 1:2 – Визнович, 68 (с пенальти); 3:1 – Гордюшенко, 78.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2017 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 1 апреля 2017, 17:24

      Больше побед!!!

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 апреля 2017, 16:18

      Молодцы, так держать!

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