Болельщики ЦСКА смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»

Болельщики ЦСКА смогут бесплатно посетить гостевой матч 22-го тура РФПЛ против «Краснодара», который состоится на юге России 9 апреля. Акция распространяется на гостевой сектор стадиона «быков».

Сообщается, что это решение было принято руководством «Краснодара».

«В связи с этим руководство «Краснодара» обращается к болельщикам ЦСКА с пожеланием воздержаться от использования пиротехнических изделий и нецензурных скандирований во время проведения матча», – говорится в сообщении на официальном сайте «быков».