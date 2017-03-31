Сампаоли мечтает работать с Месси

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли мечтает поработать с форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

«Я лишь мечтаю о том, чтобы каждый день работать с Месси и следить за его действиями с бровки поля. Находиться с Месси в такой близости – нечто уникальное.

Сейчас Лионель набрал шикарную форму. Кому бы не хотелось работать с ним? Если ты помогаешь футболисту, играющему определяющую роль, быть счастливым, то можешь считать, что выиграл на 95% очередную игру.

Это можно сравнить с лучшими годами карьеры Марадоны. Когда Месси в форме, его команда практически наверняка победит», – приводит слова Сампаоли ESPN.

Ранее сообщалось о проведении переговоров Ассоциации футбола Аргентины с Сампаоли о приглашении того в национальную команду страны. Но позже эта информация была опровергнута.