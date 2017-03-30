Ассоциация футбола Аргентины не вела переговоров с Сампаоли

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) не вступала в переговоры с нынешним главным тренером «Севильи» Хорхе Сампаоли на предмет его работы со сборной этой страны.

«Это неправда, мы не контактировали с Сампаоли. У меня отличные отношения с президентом «Севильи» Хосе Кастро и сотрудниками клуба, но никаких переговоров не было. Я даже не интересовался, есть ли такая возможность.

На сегодняшний день ничего определенного сказать нельзя. Сейчас главный тренер сборной – Эдгардо Бауса. Нам не стоит спешить с принятием каких-то решений, необходимо все тщательно проанализировать», – сообщил вице-президент AFA Даниэль Ангелиси.

Напомним, что в матче 14-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Аргентины на выезде проиграли команде Боливии со счетом 0:2. После этой встречи аргентинцы с 22 очками занимают пятое место в турнирной таблице, которое дает право на участие в стыковых матчах.