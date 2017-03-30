Венгер: «Санчеса все устраивает в «Арсенале», ведь в Лондоне одна команда»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что клуб намерен сохранить нападающего Алексиса Санчеса. При этом Венгер отметил, что лидеру команды все нравится.

«К словам Санчеса нужно относиться с позитивом. Его все устраивает в «Арсенале», ведь в Лондоне одна команда. Контракт с ним пока не проблем, но я надеюсь, что Алексис останется с нами», – сказал Венгер.

Напомним, Алексис Санчес выразил желание остаться в Лондоне, но хочет играть за команду с характером победителей.