Моуринью: «Тренировать Бразилию было бы сложно, но захватывающе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что хотел бы работать со сборной Бразилии, но понимает на сколько это сложно сделать, учитывая менталитет местных болельщиков, специалистов и журналистов.

«Думаю, что после работы с «Манчестер Юнайтед» мне нужна будет более спокойное место. Тренировать сборную Бразилии всегда было сложно. Но это было бы захватывающе. Любой тренер хочет работать с лучшими клубами и лучшими игроками.

Сборная Бразилии – это настоящий лидер мирового футбола. Команда, полная талантов, вне зависимости от поколения. Здесь таланты появляются всегда.

В любом бразильце живет тренер, каждый журналист здесь мнит себя тренером лучше, чем ты. Это сложная страна для работы. Это так. Но в ней есть страсть», – приводит слова Моуринью ESPN Brasil.

Моуринью подписал контракт с «МЮ» в 2016 году. Он рассчитан до 2019 года.