Апрельский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай подарки из США от сервиса «Бандеролька»

На «Бомбардире» продолжается апрельский сезон Конкурса прогнозов! Участвуйте и получайте крутые призы из США. Возможно, именно вы окажетесь лучшим прогнозистом нашего портала.

В этом сезоне вы можете стать счастливым обладателем подарочных сертификатов от сервиса «Бандеролька». Они дают вам право на заказ абсолютно любого товара в интернет-магазине с помощью сервиса «Бандеролька» в пределах номинала этого сертификата. Впервые в истории Конкурса прогнозов «Бомбардира» вы сами выбираете приз, который получите за свои достижения! Подробнее про выкуп товара читайте здесь.

Итоги Конкурса прогнозов: sergey_86-76 стал победителем сезона «Март-17»

Теперь сразу десять пользователей станут обладателями приятных призов.

1-е место: Сертификат на 300 долларов от сервиса «Бандеролька» + бесплатная доставка и выкуп товара*

2-е место: Сертификат на 200 долларов от сервиса «Бандеролька» + бесплатная доставка и выкуп товара

3-е место: Сертификат на 100 долларов от сервиса «Бандеролька» + бесплатная доставка и выкуп товара

4-е-10-е места: Бесплатная доставка и выкуп товара, заказанного с помощью сервиса «Бандеролька».

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Удачи!

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru