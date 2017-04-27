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  • Апрельский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай подарки из США от сервиса «Бандеролька»

Апрельский сезон Конкурса прогнозов: участвуй и выигрывай подарки из США от сервиса «Бандеролька»

27 апреля 2017, 18:35
132

На «Бомбардире» продолжается апрельский сезон Конкурса прогнозов! Участвуйте и получайте крутые призы из США. Возможно, именно вы окажетесь лучшим прогнозистом нашего портала.

В этом сезоне вы можете стать счастливым обладателем подарочных сертификатов от сервиса «Бандеролька». Они дают вам право на заказ абсолютно любого товара в интернет-магазине с помощью сервиса «Бандеролька» в пределах номинала этого сертификата. Впервые в истории Конкурса прогнозов «Бомбардира» вы сами выбираете приз, который получите за свои достижения! Подробнее про выкуп товара читайте здесь.

Итоги Конкурса прогнозов: sergey_86-76 стал победителем сезона «Март-17»

Теперь сразу десять пользователей станут обладателями приятных призов.

1-е место: Сертификат на 300 долларов от сервиса «Бандеролька» + бесплатная доставка и выкуп товара*

2-е место: Сертификат на 200 долларов от сервиса «Бандеролька» + бесплатная доставка и выкуп товара

3-е место: Сертификат на 100 долларов от сервиса «Бандеролька» + бесплатная доставка и выкуп товара

4-е-10-е места: Бесплатная доставка и выкуп товара, заказанного с помощью сервиса «Бандеролька».

100 лучших участников Конкурса прогнозов (которые займут первые 100 мест в первом дивизионе) получат 300 бонусных бустеров в игре «11х11». Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие своего собственного футбольного клуба!

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Удачи!

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (132)
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Lexa_Lexa
1490853113
Здесь некоторые не понимают как пост в соц сети сделать, а тут БАНДЕРОЛЬКА!!!
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бочаров
1490868909
а зачем нам России поддерживать США.пусть сама себе в штаны серет.
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Charlz
1490870220
Бандеролька порядком уже подмочила свою репутацию, сомнительного партнера продвигает Бомбардир.
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Zeff
1490889172
Набор юного бандеровца.
Ответить
Антибиотик
1490900815
Странный сайт, то футболку Украины впаривают, то какая-то бандеровская бандеролька с товаром пиндостана.
Ответить
Михаил Шевченко
1490901334
Я сначала думал это просто интернет магазин,а там оказывается вообще все замудренно....нехрена непонял короче,ну да ладно,главное не победа и призы,а участие))) Всем удачи и побед Вашим любимым командам))
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ДСА
1490936804
А российских товаров нет? Очень жаль.
Ответить
Anton-champion
1490938190
Крутые подарки в этом месяце!Всем удачи!
Ответить
Chernyi Lis
1491057442
как можно впихивать товары из такой враждебной страны по отношению к россии..пропаганда какая то..
Ответить
Munez89
1492184151
Усраться можно..призы из США, как будто от Бога.. Срать вообще на призы от бандерольки.
Ответить
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