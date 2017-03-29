Итоги Конкурса прогнозов: sergey_86-76 победил в сезоне «Март-17»

Подошел к концу очередной сезон Конкурса прогнозов – «Март-17». В течение месяца проходило упорное сражение за звание лучшего прогнозиста «Бомбардира». Подводим итоги и награждаем лучших.

Победителем сезона «Март-17» стал sergey_86-76. Он же выигрывал и в предыдущем розыгрыше «Январь-февраль-17». В этом сезоне он сделал 1355 ставок со средним коэффициентом в 3.17 и заработал 862834 очков рейтинга. Он получает смартфон Highscreen RAZAR от нашего партнера Highscreen.

Второе место занял участник с ником Lexa_Lexa, который набрал 801266 очков рейтинга и выиграл автобиографию нападающего «Зенита» Александра Кержакова «Александр Кержаков. Лучший» от издательства «Эксмо» с автографом автора.

Третьим стал прогнозист Хотел же ставить на ничью. Он заработал 797320 очков рейтинга, сделав 1135 ставок со средним коэффициентом в 2.93. Ему достается игровая майка клуба РФПЛ.

Пользователь igarka оказался на четвертом месте. Он получает игровую майку сборной Украины.

Пятерку лучших замкнул Томь вперeд. Его награда – книга главного врача сборной России Эдуарда Безуглова «Анатомия спорта. Мифы о здоровом образе жизни».

moiseenko13 на чуть-чуть отстал от первой пятерки, но все равно получает хороший приз. Ему достается первая автобиографическая книга Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона» от издательства «Эксмо».

Пользователь ЮНик, занявший седьмое место, получает книгу Егора Титова «Спартак» – наше все. Откровения кумира красно-белых».

Mr_Murder оказался на восьмом месте. Ему достается альбом и бокс наклеек FiFA 365 от Panini.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Март-17» в ближайшее время.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11» и ID команды. В теме письма напишите так: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Новый сезон Конкурса прогнозов стартует завтра в 5:00 по московскому времени. Подробная информация о новом сезоне и о призах появится позднее.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru