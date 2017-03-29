Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Итоги Конкурса прогнозов: sergey_86-76 победил в сезоне «Март-17»

29 марта 2017, 19:15
6

Подошел к концу очередной сезон Конкурса прогнозов – «Март-17». В течение месяца проходило упорное сражение за звание лучшего прогнозиста «Бомбардира». Подводим итоги и награждаем лучших.

Победителем сезона «Март-17» стал sergey_86-76. Он же выигрывал и в предыдущем розыгрыше «Январь-февраль-17». В этом сезоне он сделал 1355 ставок со средним коэффициентом в 3.17 и заработал 862834 очков рейтинга. Он получает смартфон Highscreen RAZAR от нашего партнера Highscreen.

Второе место занял участник с ником Lexa_Lexa, который набрал 801266 очков рейтинга и выиграл автобиографию нападающего «Зенита» Александра Кержакова «Александр Кержаков. Лучший» от издательства «Эксмо» с автографом автора.

Третьим стал прогнозист Хотел же ставить на ничью. Он заработал 797320 очков рейтинга, сделав 1135 ставок со средним коэффициентом в 2.93. Ему достается игровая майка клуба РФПЛ.

Пользователь igarka оказался на четвертом месте. Он получает игровую майку сборной Украины.

Пятерку лучших замкнул Томь вперeд. Его награда – книга главного врача сборной России Эдуарда Безуглова «Анатомия спорта. Мифы о здоровом образе жизни».

moiseenko13 на чуть-чуть отстал от первой пятерки, но все равно получает хороший приз. Ему достается первая автобиографическая книга Алексея Смертина «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона» от издательства «Эксмо».

Пользователь ЮНик, занявший седьмое место, получает книгу Егора Титова «Спартак» – наше все. Откровения кумира красно-белых».

Mr_Murder оказался на восьмом месте. Ему достается альбом и бокс наклеек FiFA 365 от Panini.

Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами, написав на bets@bombardir.ru с пометкой «Конкурс прогнозов. Март-17» в ближайшее время.

100 лучших игроков Конкурса прогнозов получают по 300 бонусных бустеров в футбольном менеджере «11х11». Если вы нашли себя в Топ-100 и хотите получить свои бустеры, вам нужно написать на bets@bombardir.ru, указав в письме свой ник на «Бомбардире», название команды в игре «11х11» и ID команды. В теме письма напишите так: «Конкурс прогнозов. Бустеры».

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

Сыграть Вконтакте

Скачать игру в Google Play

Скачать игру в App Store

Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Новый сезон Конкурса прогнозов стартует завтра в 5:00 по московскому времени. Подробная информация о новом сезоне и о призах появится позднее.

Свои вопросы и пожелания пишите на bets@bombardir.ru

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RusikLand
1490805872
Вся подарочная библиотека за 2,5,6 и 7 места стоит в Интернете от 250 до 350 рублей каждая. А приз за 8-ое место - бокс наклеек - 1600) Не знаю, сложно ли давать эти книги хотя бы с автографами авторов, как за 2-ое место Кержакова.
Ответить
maksspartak
1490806040
поздравляю ребят побидителей)))
Ответить
Kalida
1490810536
У парня на третьем месте топ ник))
Ответить
Abbey Road
1490811312
не плохо было бы, в качестве развития, добавить в апреле еще хотя бы один вид ставки
Ответить
BoltCX
1490888955
Дважды в одно и то же место всё-таки попадает) мои поздравления победителям.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
3
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Все новости
Все новости
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
01:25
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
Вчера, 23:40
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
Вчера, 22:58
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+