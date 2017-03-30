Источник: Панченко будет зарабатывать в «Динамо» в два раза больше, чем в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды в «Динамо», после подписания контракта с бело-голубыми будет получать в два раза больше. Отмечается, что в стане армейцев футболист зарабатывал 3,5 миллиона рублей в месяц, тогда как новый контракт с динамовцами рассчитан на 7 миллионов рублей в месяц.

«Руководство «Динамо», пришедшее в клуб осенью и столкнувшееся с серьезными финансовыми проблемами, оказалось в противоречивой ситуации. С одной стороны, Панченко – лидер команды, умудрившийся своей игрой заслужить приглашение в сборную из ФНЛ, и его надо сохранить для выступлений в РФПЛ. С другой стороны, эти успехи увеличили и спрос на него, что повышало финансовую нагрузку. «Динамо» пришлось долго торговаться, но в итоге, несмотря на увеличение суммы контракта, траты все-таки будут в разумных пределах», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне ФНЛ на счету Панченко 25 матчей и 18 забитых голов.