Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Источник: Панченко будет зарабатывать в «Динамо» в два раза больше, чем в ЦСКА

Источник: Панченко будет зарабатывать в «Динамо» в два раза больше, чем в ЦСКА

30 марта 2017, 01:39
24

Нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступающий на правах аренды в «Динамо», после подписания контракта с бело-голубыми будет получать в два раза больше. Отмечается, что в стане армейцев футболист зарабатывал 3,5 миллиона рублей в месяц, тогда как новый контракт с динамовцами рассчитан на 7 миллионов рублей в месяц.

«Руководство «Динамо», пришедшее в клуб осенью и столкнувшееся с серьезными финансовыми проблемами, оказалось в противоречивой ситуации. С одной стороны, Панченко – лидер команды, умудрившийся своей игрой заслужить приглашение в сборную из ФНЛ, и его надо сохранить для выступлений в РФПЛ. С другой стороны, эти успехи увеличили и спрос на него, что повышало финансовую нагрузку. «Динамо» пришлось долго торговаться, но в итоге, несмотря на увеличение суммы контракта, траты все-таки будут в разумных пределах», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне ФНЛ на счету Панченко 25 матчей и 18 забитых голов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ ЦСКА Динамо Панченко Кирилл
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1490840197
3,5 ляма за что??? что он сделал выдающегося? приучат по полю ходить с малых лет,а потом удивляются "почему сборная не играет"? сами чиновники и убивают футбол в России
Ответить
ДСА
1490845924
Дзюба отказался бы играть за такие копейки.
Ответить
vladimir-7
1490849362
Ну вот, а теперь зачем бегать, 7 млн. в месяц капают и пусть команда мячи ему подает, а он будет забивать или не забивать, это как получится.
Ответить
ИванЯ
1490850451
на эти деньги в глубинке можно содержать 200 рабочих, или 400 пенсий
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1490854192
удаче, Панче!
Ответить
Muhametshin
1490862230
Нет бы написали что он будет играть в два раза лучше, с ума сойти 7 миллионов в месяц, если и так пойдёт дальше то страна возьмётся за оружие, какие 7 миллионов когда зарплата в среднем по стране 20 тысяч рублей.
Ответить
Lester84
1490868037
Обожаю нашу страну. У клуба многомиллионные долги, клуб играет в ФНЛ, а игроку платят зарплату в 2 раза бОльше, чем у чемпиона РФПЛ. А потом удивляются почему сборная играет хреново? Да потому, что смысл рвать жопу за сборную, когда и в клубе нормально кормят)))
Ответить
FanatSerj
1490869632
Ну не 20 млн.рублей в месяц как у остальных паспортистов и на том спасибо. А так конечно пламенный привет Мудке.
Ответить
super.zenitchik
1490897921
А говорят, что нищеброды. Наверно гаишники со взяток на дороге собирают.
Ответить
Мары
1490906278
Очень интересно. Похоже Панченко реально нужен бело-синим раз такую контракт подписали. Определяющий игрок.Явно.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
1
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
3
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Все новости
Все новости
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
18
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+