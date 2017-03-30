Прядкин: «Нас ждут изменения, способные поднять отечественный футбол на новую высоту»

Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин поздравил лигу с 25-летием, а также заявил, что чемпионат России входит в шестерку лучших европейских турниров.

«Чемпионат России по футболу достойно продолжил эстафету союзного соревнования клубов высшего дивизиона. За четверть века профессиональный футбол в России сделал огромный шаг в своем развитии. Мы по праву входим в шестерку лучших европейских клубных турниров, являемся объединяющей структурой на постсоветском пространстве.

Сегодня мы стоим на пороге качественных изменений, способных поднять отечественный футбол на новую высоту. Поздравляю всех футболистов, тренеров, сотрудников клубов, ветеранов, создававших славную историю российского футбола, и конечно же болельщиков с этой знаменательной датой. Впереди у нас яркое будущее. Футбол – это мы!» – заявил Прядкин.