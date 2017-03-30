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  • Прядкин: «Нас ждут изменения, способные поднять отечественный футбол на новую высоту»

Прядкин: «Нас ждут изменения, способные поднять отечественный футбол на новую высоту»

30 марта 2017, 00:20
10

Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин поздравил лигу с 25-летием, а также заявил, что чемпионат России входит в шестерку лучших европейских турниров.

«Чемпионат России по футболу достойно продолжил эстафету союзного соревнования клубов высшего дивизиона. За четверть века профессиональный футбол в России сделал огромный шаг в своем развитии. Мы по праву входим в шестерку лучших европейских клубных турниров, являемся объединяющей структурой на постсоветском пространстве.

Сегодня мы стоим на пороге качественных изменений, способных поднять отечественный футбол на новую высоту. Поздравляю всех футболистов, тренеров, сотрудников клубов, ветеранов, создававших славную историю российского футбола, и конечно же болельщиков с этой знаменательной датой. Впереди у нас яркое будущее. Футбол – это мы!» – заявил Прядкин.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (10)
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ivanthebest
1490823148
Хорош п..здеть, лучше реально что-то сделай хорошего для футбола, к примеру лимит отменить или хотя бы транзитом к отмене через схему 10+15...
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Небесная
1490823898
Тост что ли говорит?
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prtcs
1490826901
Это было в другое время и другом месте........
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sprint5
1490839834
интересно с какой ног он встал
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vladimir-7
1490850260
Из доклада С.Прядкина президенту РФС Мудко и далее вверх по вертикали. Да, действительно меньше надо пить.
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VIPded
1490852701
Прям заинтриговал...)))
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Cant Stop
1490858623
отчитался
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nemolod
1490858710
Если он говорит о футболе,как о хорошем бизнесе,где можно поиметь круглые суммы,то тут прогресс небывалый по сравнению с союзными временами! А вот сам футбол сильно деградировал,особенно в последние годы-и если клубы еще показывают какую=то игру причем за счет легионеров,то сборная-это наглядное отражение всего нашего футбола!
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FaTeK1945ru
1490866763
...раньше мы говорили ПППС (пи.ди,пиз.и приятно слушать).
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kykyi
1490880593
Ух, прямо "пахнУло" брежневскими временами.
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