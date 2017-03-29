Мутко: «Мы проводим ЧМ-2018 для будущего страны, мы развиваем Россию»

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что России не стоит беспокоиться по поводу предложений зарубежных политиков бойкотировать чемпионат мира в 2018 году. По словам Мутко, на эти высказывания не стоит обращать внимания.

«Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА, это проект ФИФА. Нам беспокоиться не о чем. Мы делаем чемпионат во многом для себя, для наследия, для будущего — мы развиваем страну, строим новые современные аэропорты, 12 новых арен.

Давайте двигаться вперед. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать ее, — это понятно, это мы знаем. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путем», – заявил Мутко.