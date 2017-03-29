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  • Мутко: «Мы проводим ЧМ-2018 для будущего страны, мы развиваем Россию»

Мутко: «Мы проводим ЧМ-2018 для будущего страны, мы развиваем Россию»

29 марта 2017, 12:07
27

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что России не стоит беспокоиться по поводу предложений зарубежных политиков бойкотировать чемпионат мира в 2018 году. По словам Мутко, на эти высказывания не стоит обращать внимания.

«Мы делаем чемпионат мира, готовим его со всей ответственностью, делаем его совместно с ФИФА, это проект ФИФА. Нам беспокоиться не о чем. Мы делаем чемпионат во многом для себя, для наследия, для будущего — мы развиваем страну, строим новые современные аэропорты, 12 новых арен.

Давайте двигаться вперед. То, что есть много политиков, которые желают что-то отнять у России, изолировать ее, — это понятно, это мы знаем. Но на это не надо обращать внимания, нужно идти своим путем», – заявил Мутко.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Россия Мутко Виталий
Комментарии (27)
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Randy Ram
1490778956
уже начинает оправдываться за потенциально провальный в плане игры сборной России ЧМ...
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RedGreenHooligan
1490779274
ага.. вы видим, как развиваете... построили стадионы в Сочи(где нет команды даже уровня ФНЛ) и в Калининграде(где команда только с божьей помощью сможет сохранить прописку в ФНЛ) самое что нинаесть развитие! картошку на этих стадионах сажать будут, чтоб хоть как то отбить деньги на их содержание...
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serppion
1490779655
Избави Господи от такого развивателя!
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Чеба
1490780070
Такая возможность построить стадионы почти бесплатно, так постройте вы их с крышами и играйте, как вся Европа! Нет, у нас же жара осенью и весной! Зачем нам такие стадионы? ИДИОТЫ!!!
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bringing
1490780857
*Мы делаем чемпионат во многом для себя. Не для Народа,не для молодёжи,не для Сборной,а так для себя:денег намутить,да по тусить под бухло и футбик нормальный посмотреть от других Сборных,Жизнь прекрасна,чё им ещё надо.После в Сочах останется дача.магазы,кафэхи,бары,тут и бизнес в норме.На остальное срать.
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Микояновский мясокомбинат
1490790632
Мутко говорит, что мы в-месте… он говорит, а мы,к сожалению, знаем в каком.
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АндрейФКСМ
1490797853
Мутко, ты болтун! все для заработка денег в твой карман
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АндрейФКСМ
1490797906
40 миллиардов в анальное отверстие
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АндрейФКСМ
1490798004
если даже не меньше
Ответить
МЯСО87
1490800785
Мудило ты уже наразвивал... сборная скатилась дальше некуда и напиздили вы (вова+дима) с этого развития ... гандоны дырявые
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