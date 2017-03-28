Черчесов: «В перерыве матча с Бельгией успокоил команду и внес кое-какие поправки в игру»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после контрольной встречи с Бельгией (3:3) отметил, что в перерыве матча призвал своих футболистов сохранять спокойствие и поправил некоторые моменты в игре.

«Понятно, что пропускать на последних минутах не очень приятно. В перерыве я успокоил команду, потому что соперник играл с преимуществом. Поправил кое-какие моменты. Я думаю, что замены дали результат, чего не было в Краснодаре», – сказал Черчесов.

Напомним, в пятницу, 24 марта, россияне в Краснодаре уступили в товарищеском поединке Кот-д'Ивуару (0:2).

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