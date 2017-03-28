Сборная Аргентины намерена обжаловать дисквалификацию Месси

Дисквалификация нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси будет обжалована национальной командой, заявил секретарь «альбиселесте» Хорхе Мядоски.

«Нас удивило принятое решение. Наше недовольство связано с тем фактом, что принято оно было лишь за несколько часов до матча с Боливией, поэтому мы намерены подать апелляцию. Имеется немало прецедентов, которые позволят нам рассчитывать на изменение наказания», – сказал Мядоски.

Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Месси на четыре матча за оскорбление помощника арбитра во время поединка 13-го тура отбора к ЧМ-2018 с Чили (1:0). Кроме того, на 29-летнего футболиста наложен денежный штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.