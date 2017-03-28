Непомнящий: «Пока не вижу реальных успехов сборной России с тактикой в три защитника»

Известный футбольный тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от товарищеской встречи Россия – Бельгия, а также высказал мнение о тактике российской команды.

«Для сборной, чем сложнее матчи, тем лучше подготовка. Сейчас на игроков и тренеров нашей сборной свалилась лавина критики, но очень важно, как они из этой ситуации выйдут. Здесь должен быть хороший анализ, хорошее трезвое отношение к ситуации – я не готов говорить лозунгами. Игры, как сам их называет Черчесов, контрольные. Нужно очень разумно подготовиться к ним и игрокам, и тренерам.

Правда, признать нужно, что во все времена матчи с бельгийской сборной были для нас непростыми. Хочется, чтобы через трудности мы добивались успеха. Матч с Бельгией не исключение. Пока не вижу реальных успехов в новой схеме. Но нужно тут отметить, что мы ни разу не использовали ее в оптимальном составе», – сказал специалист.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию матча.

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