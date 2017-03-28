Дзюба: «Угроза карьере есть всегда, когда речь идет о колене»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своем состоянии здоровья. По словам футболиста, проблемы есть, но операция не потребуется. Напомним, у форварда обнаружены проблемы с коленом, из-за чего он пропускает контрольные матчи национальной команды.

– Сегодня провел тренировку в общей группе, работаю аккуратно.

– Роман Широков сказал: «Дзюба действительно рискует своей карьерой, играя сейчас с теми проблемами, которые есть». Все так серьезно?

– Операция не нужна. Если бы это было необходимо, то сделал бы ее.

– Никакой угрозы карьеры нет?

– Она есть всегда, когда речь идет о колене. Я стараюсь смотреть оптимистично, делаю все необходимое. Держим все под контролем, но проблемы надо решать.

– Что говорят врачи?

– Не хочу обсуждать эту тему. Это наше внутреннее дело. Все идет своим чередом, я работаю, нахожусь под контролем доктора.

– Наверняка обидно, что пропускаете матчи сборной России?

– Отношусь к этому философски. Раз так случилось, значит, так должно было быть.

– Как относитесь к высказываниям о том, что перед играми национальной команды многие футболисты травмируются?

– Спокойно воспринимаю это. К сожалению, вокруг нашего футбола стало много негатива.

Сегодня сборная России проведет матч против Бельгии. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.