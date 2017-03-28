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  • Дзюба: «Угроза карьере есть всегда, когда речь идет о колене»

Дзюба: «Угроза карьере есть всегда, когда речь идет о колене»

28 марта 2017, 14:08
15

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своем состоянии здоровья. По словам футболиста, проблемы есть, но операция не потребуется. Напомним, у форварда обнаружены проблемы с коленом, из-за чего он пропускает контрольные матчи национальной команды.

– Сегодня провел тренировку в общей группе, работаю аккуратно.

– Роман Широков сказал: «Дзюба действительно рискует своей карьерой, играя сейчас с теми проблемами, которые есть». Все так серьезно?

– Операция не нужна. Если бы это было необходимо, то сделал бы ее.

– Никакой угрозы карьеры нет?

– Она есть всегда, когда речь идет о колене. Я стараюсь смотреть оптимистично, делаю все необходимое. Держим все под контролем, но проблемы надо решать.

– Что говорят врачи?

– Не хочу обсуждать эту тему. Это наше внутреннее дело. Все идет своим чередом, я работаю, нахожусь под контролем доктора.

– Наверняка обидно, что пропускаете матчи сборной России?

– Отношусь к этому философски. Раз так случилось, значит, так должно было быть.

– Как относитесь к высказываниям о том, что перед играми национальной команды многие футболисты травмируются?

– Спокойно воспринимаю это. К сожалению, вокруг нашего футбола стало много негатива.

Сегодня сборная России проведет матч против Бельгии. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Зенит Дзюба Артем
Комментарии (15)
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Байкал-Сибирь
1490699485
Валика ты лучше на завод полено
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Чеба
1490699509
Болит колено у палена)
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FCZenit1990
1490699753
Когда человек бревно - ему это не грозит
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алекс88
1490700503
Сколько ещё диванных критиков вылезет???не забывайте он все таки человек...и речь идёт о здоровье...да и в сборной он далеко не последний человек...скорейшего выздоровления и ждём на поле...на зло всем завистникам
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пряник929
1490700619
Нырнул в штрафной Арсенала резко, вот тебе алаверды. Будь мужиком, а не как мужик и не пытайся всех наегать
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отдай мои вещи
1490701676
у Дзюбы карьера есть?)
Ответить
Каратель помойников
1490702832
дзюба и карьера???вот это хохма...ну какая у него карьера,лимит отменят и будет в фнл феерить
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Cant Stop
1490703076
в случае дзюбы все решается рубанком и эбоксидкой
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Амба Нагорск
1490707590
Не судите строго человека с пониженной социальной ответственностью
Ответить
Мары
1490726000
Ну нет у меня уважения к этому якобы сборнику. Бухаров, Миранчук даже рядом с ним не стоят.Технари и трудяги. Дзюба, ре инкарнация Буратино и нашего российского деревянного мальчика. Очень жадного мальчика.
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