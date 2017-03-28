Дзюба: «Угроза карьере есть всегда, когда речь идет о колене»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своем состоянии здоровья. По словам футболиста, проблемы есть, но операция не потребуется. Напомним, у форварда обнаружены проблемы с коленом, из-за чего он пропускает контрольные матчи национальной команды.
– Сегодня провел тренировку в общей группе, работаю аккуратно.
– Роман Широков сказал: «Дзюба действительно рискует своей карьерой, играя сейчас с теми проблемами, которые есть». Все так серьезно?
– Операция не нужна. Если бы это было необходимо, то сделал бы ее.
– Никакой угрозы карьеры нет?
– Она есть всегда, когда речь идет о колене. Я стараюсь смотреть оптимистично, делаю все необходимое. Держим все под контролем, но проблемы надо решать.
– Что говорят врачи?
– Не хочу обсуждать эту тему. Это наше внутреннее дело. Все идет своим чередом, я работаю, нахожусь под контролем доктора.
– Наверняка обидно, что пропускаете матчи сборной России?
– Отношусь к этому философски. Раз так случилось, значит, так должно было быть.
– Как относитесь к высказываниям о том, что перед играми национальной команды многие футболисты травмируются?
– Спокойно воспринимаю это. К сожалению, вокруг нашего футбола стало много негатива.
Сегодня сборная России проведет матч против Бельгии. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.