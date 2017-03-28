Браво опроверг слухи о желании покинуть «Манчестер Сити»

Голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво опроверг слухи о желании сменить команду. По словам стража ворот, его все устраивает в английском клубе.

«Я не занят поисками новой команды и не намерен покидать «Манчестер Сити». Эта информация в корне неверная. Я всем удовлетворен в Англии, моя семья также чувствует себя здесь отлично.

За время, пока я не выходил на поле, появилось множество недостоверных новостей о моем переходе в другой клуб. А еще СМИ врали, что я пользуюсь услугами психоаналитика и беру уроки английского языка», – сказал Браво.

Последний свой матч в составе «горожан» чилиец провел 1 марта в 1/8 финала Кубка Англии против «Хаддерсфилда» (5:1). Во встрече АПЛ Браво в последний раз появлялся на поле 21 января.