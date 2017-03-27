Белоголовцев заявил, что к болельщикам в России наблюдается странное неуважение

Известный актер и телеведущий Сергей Белоголовцев, являющийся поклонником «Спартака», считает, что к болельщикам в России проявляется неуважение со стороны футбольных властей. Он посетовал на неудобное расписание календаря, вынуждающее фанатов идти на стадион в будние дни.

«Странное неуважение к болельщику наблюдается. Люди играют на пустых стадионах, при этом «болелы» клянутся в любви к своим командам, а с другой стороны составители календаря и всевозможные федерации как-то… Такое ощущение, что наш футбол сам по себе, а зрители – придут хорошо, не придут – то ничего страшного. Это ужасно неприятно. Конечно, неудобно ходить на матчи по будням», – сказал Белоголовцев.

Напомним, что матч 21-го тура «Спартак» – «Оренбург» состоится в понедельник, 3 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.