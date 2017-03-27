Давыдов: «Казаченок многое дал молодым футболистам»

Российский специалист Анатолий Давыдов заявил, что экс-футболист «Зенита» Владимир Казаченок всегда был предан футболу и многое дал молодым футболистам. Напомним, 26 марта Казаченок скончался на 65-м году жизни.

«Казаченок был полностью предан своему делу, трудолюбив и талантлив. Настоящий профессионал и прекрасный нападающий, он всегда шел в атаку и продавливал оборону соперника. В обоих клубах, за которые он выступал, он был стопроцентным лидером. Как тренер он воспитал немало игроков, и один только пример Александра Кержакова говорит о нем как о высококвалифицированном специалисте. Он многое дал молодым ребятам.

С ним всегда легко было найти общий язык, это был культурный и воспитанный человек, которого всегда отличала требовательность к себе. По любому вопросу он имел свое мнение, но при этом легко шел на компромисс», – сказал Давыдов.