Сборная Англии – единственная команда, которая еще не пропустила голов в европейском отборе к ЧМ-2018

В матче 5-го тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2018 сборная Англии на своем поле оказалась сильнее Литвы благодаря голам Джермейна Дефо и Джейми Варди (2:0).

Отметим, что по итогам пяти туров Англия осталась единственной сборной, которая еще не пропустила голов в европейском отборе. Отметим, что Германия, на протяжении четырех туров сохранявшая свои ворота в неприкосновенности, пропустила первый гол в матче с Азербайджаном (1:4).

На данный момент Англия набрала в группе F 13 очков и занимает первую позицию.