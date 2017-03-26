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  • Канунников: «Жду матча с Бельгией. Хочется проверить свои силы против хорошего соперника»

Канунников: «Жду матча с Бельгией. Хочется проверить свои силы против хорошего соперника»

26 марта 2017, 14:52
11

Нападающий сборной России Максим Канунников поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Бельгией. Форвард подчеркнул, что желает проверить свои силы в игре против сильного соперника.

«С нетерпением ждем матча с Бельгией – хочется и сыграть на новом стадионе в Сочи, и проверить свои силы с против хорошего соперника.

Игру с Кот-д’Ивуаром разобрали, поняли свои ошибки, сделали выводы. В чем нужно прибавлять? Прежде всего, нужно добавить в скорости.

Как собираемся играть с Бельгией? Будет теоретическое занятие, там все разберем. Кстати, думал, что Грецию они в отборочном турнире обыграют», – сказал Канунников.

Напомним, матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Советский спорт»
Товарищеские матчи Россия Бельгия Канунников Максим
Комментарии (11)
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Hangeldi
1490529714
Вы сначала суринам или богамские острова обыграйте!!!
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acer2003
1490530675
Семёнов с Кутеповым и К" уже проверили свои силы с К-д-Ивуаром ! Мало ? Попробуйте с Бельгией !!!
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lekseij2007
1490531396
ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!!! Что бы бля там разобрали , кретины, что играть не умееете?! Уже бесят мудачье сборное!
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ProstoPolzovatel
1490534830
Если Черчесов тебя выпустит, конечно....
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Мары
1490534861
Главное не перегореть . И удачи сборной !
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a-rakhmatov
1490536949
Что же ты не проверил свои силы с Африканцами?......пиз...ть вы все умеете, а играть не хотите.....
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Юрэс
1490538098
Один вопрос -- НА. ....Я ??????? Ты хочешь обоср. ....ся ?????? Но Я за РОССИЮ
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lebron777
1490539272
Удачи Максим , вы уж не подкачайте на этот раз , главное в защите по внимательней , а впереди состряпаем что нибудь , Бельгийцам этот товарняк на хрен не упал , еще травму кто получит , а нашим из кожи вон лезть
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Konjaga
1490544311
Типа,против плохого соперника мы и не напрягались и всосали!
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Konjaga
1490544399
Вперед Бельгия!
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