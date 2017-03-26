Канунников: «Жду матча с Бельгией. Хочется проверить свои силы против хорошего соперника»

Нападающий сборной России Максим Канунников поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Бельгией. Форвард подчеркнул, что желает проверить свои силы в игре против сильного соперника.

«С нетерпением ждем матча с Бельгией – хочется и сыграть на новом стадионе в Сочи, и проверить свои силы с против хорошего соперника.

Игру с Кот-д’Ивуаром разобрали, поняли свои ошибки, сделали выводы. В чем нужно прибавлять? Прежде всего, нужно добавить в скорости.

Как собираемся играть с Бельгией? Будет теоретическое занятие, там все разберем. Кстати, думал, что Грецию они в отборочном турнире обыграют», – сказал Канунников.

Напомним, матч Россия – Бельгия пройдет 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 по московскому времени.