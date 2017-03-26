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    Денис Суарес не получал предложения от «Наполи»

    Агент полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в другой клуб. Не исключалось, что 23-летний игрок продолжит карьеру в «Наполи».

    «У нас не было никаких контактов с «Наполи» или с любым другим клубом. У Дениса пятилетний контракт с «Барселоной». Он продолжает развиваться в этом клубе», – приводит слова Феликса Генде Radio CRC.

    В текущем сезоне Суарес провел в чемпионате Испании 22 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2017 06:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 26 марта 2017, 11:30

      не дают играть

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