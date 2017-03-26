Денис Суарес не получал предложения от «Наполи»

Агент полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в другой клуб. Не исключалось, что 23-летний игрок продолжит карьеру в «Наполи».

«У нас не было никаких контактов с «Наполи» или с любым другим клубом. У Дениса пятилетний контракт с «Барселоной». Он продолжает развиваться в этом клубе», – приводит слова Феликса Генде Radio CRC.

В текущем сезоне Суарес провел в чемпионате Испании 22 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.