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    Витсель: «Матч с Грецией прошел. Теперь все внимание на матч с моими российскими друзьями в Сочи»

    Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился мнением о матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Греции, а также заявил, что все внимание теперь на предстоящей товарищеской встрече со сборной России.

    «Не такого результата мы хотели, но мы все еще лидируем в группе. Теперь все внимание на предстоящем матче с моими российскими друзьями в Сочи», – написал хавбек в своем аккаунте в Twitter.

    Матч состоится 28 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    26.03.2017 01:36
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 26 марта 2017, 19:19

      А вот и Витсель решил сделать небольшой "оральный призент"!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 26 марта 2017, 12:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не люблю Зенит, но уважаю адекватных его игроков.Пусть и бывших.
      Удачи Аксель.С такой игрой как у нас, Вам она точно не потребуется.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 26 марта 2017, 11:33

      Можно надеяться на ничью

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь > Бриг 26 марта 2017, 12:01

      Лично я хочу что бы эту недосборную опустили 0:5

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 26 марта 2017, 11:05

      Ух ждет нас очередная серия из цикла бразерс горупповуха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 марта 2017, 10:38

      Деньги твои друзья.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Бульба 26 марта 2017, 09:15

      Банифаций

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 26 марта 2017, 09:13

      Ждем матч с нетерпением. Может наши на сильную команду по-другому настроятся?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 26 марта 2017, 08:57

      Приятно однако

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 26 марта 2017, 08:35

      Аксель ждём с нетерпеньем!!! Я только из за вашей сборной и иду на стадион!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 марта 2017, 07:50

      греки упертые

      0
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