Витсель: «Матч с Грецией прошел. Теперь все внимание на матч с моими российскими друзьями в Сочи»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился мнением о матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Греции, а также заявил, что все внимание теперь на предстоящей товарищеской встрече со сборной России.

«Не такого результата мы хотели, но мы все еще лидируем в группе. Теперь все внимание на предстоящем матче с моими российскими друзьями в Сочи», – написал хавбек в своем аккаунте в Twitter.

Матч состоится 28 марта и начнется в 19:00 по московскому времени.