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    Сборная Бельгии не проигрывает в последних 15 матчах квалификации ЧМ подряд

    Сборная Бельгии сыграла вничью с Грецией (1:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2018. Таким образом, бельгийцы не проиграли в последних 15-ти матчах квалификации мирового первенства подряд.

    Напомним, ближайший матч сборная Бельгии проведет против России. Матч состоится в Сочи 28 марта. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    26.03.2017 01:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 26 марта 2017, 19:36

      надеюсь Бельгия сыграет основным составом.... а то вдруг наши сыграют в ничью с дублем и начнутся разговоры, что дело трогается с мертвой точки..... Основой и в полную силу!

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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 марта 2017, 12:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Одно дело квалификация, а другое дело товарищеский матч.Хотя и в последнем мы нагадить успели.Везде отличились, епт.

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