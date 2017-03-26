Сборная Бельгии не проигрывает в последних 15 матчах квалификации ЧМ подряд

Сборная Бельгии сыграла вничью с Грецией (1:1) в рамках отборочного турнира ЧМ-2018. Таким образом, бельгийцы не проиграли в последних 15-ти матчах квалификации мирового первенства подряд.

Напомним, ближайший матч сборная Бельгии проведет против России. Матч состоится в Сочи 28 марта. Начало игры в 19:00 по московскому времени.